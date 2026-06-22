Casal é detido com quase 24kg de maconha dentro de carro no Agreste de Pernambuco

As drogas foram localizadas na tarde deste domingo (21), durante um fiscalização da Polícia Federal Rodoviária no quilômetro 37 da BR-423, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco

Casal é detido com quase 24kg de maconha em compartimento secreto de carro no Agreste de Pernambuco (Foto:Ascom/PRF)

Um casal foi detido na tarde deste domingo (21) após ser flagrado transportando cerca de 23,7 quilos de maconha em um veículo abordado na BR-423, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida em um compartimento oculto no painel do automóvel, acessado por meio de um mecanismo eletrônico. A ação foi realizada durante uma fiscalização da Operação São João, no quilômetro 37 da rodovia.

Segundo a corporação, o carro ocupado pelo casal foi parado para uma abordagem de rotina, mas um forte cheiro de maconha vindo do interior do veículo despertou a suspeita dos policiais.

Durante interrogatório, os agentes perceberam inconsistências nas informações apresentadas pelo casal, o que motivou uma inspeção mais detalhada no automóvel. Na vistoria, os policiais localizaram um dispositivo eletrônico acoplado à central multimídia do carro.

Após a ativação do mecanismo por meio de um botão, parte do painel foi aberta, revelando um compartimento secreto utilizado para ocultar a droga. No local, foram encontrados 29 tabletes de maconha, totalizando 23,7 quilos do entorpecente.

O homem e a mulher foram conduzidos, juntamente com a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O casal pode pegar de 5 a 15 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

