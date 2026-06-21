Cabo Verde faz história, busca empate com o Uruguai e segue vivo na Copa 2026

Após segurar a Espanha na estreia, os Tubarões Azuis voltaram a surpreender e deixaram o Uruguai em situação delicada no Grupo H

Helio Varela, atacante de Cabo Verde (CHANDAN KHANNA / AFP)

Cabo Verde continua fazendo história em sua primeira participação em Copas do Mundo. Neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami, a seleção africana empatou por 2 a 2 com o Uruguai, pela segunda rodada do Grupo H, e manteve vivo o sonho de classificação para o mata-mata do Mundial de 2026.

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O JOGO

Aos 20 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta da intermediária, Kevin Pina acertou um belo chute e marcou o primeiro gol de Cabo Verde em toda a história das Copas do Mundo.

O Uruguai reagiu ainda antes do intervalo. Maxi Araújo empatou aos 45 minutos e, cinco minutos depois, Agustín Canobbio virou o placar para a Celeste.

Na etapa final, Cabo Verde encontrou o empate com Hélio Varela, que havia acabado de entrar na partida. O atacante aproveitou uma falha do goleiro Muslera para marcar o segundo gol cabo-verdiano e garantir mais um resultado histórico para a seleção.

Com dois pontos conquistados em dois jogos, a equipe africana permanece na disputa por uma vaga na próxima fase do Mundial.

O Uruguai também soma dois pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo H pelos critérios de desempate. A definição da chave acontecerá na próxima quinta-feira (26), às 21h (de Brasília).

Enquanto a Celeste encara a Espanha, em Guadalajara, no México, Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita, em Houston, nos Estados Unidos, em busca de uma classificação que já seria histórica para a seleção africana.

ESCALAÇÕES

Uruguai: Muslera; Sanabria, Olivera, Caceres, Varela; Bentancur, Ugarte (De La Cruz), Maxi Araújo (Rodriguez), Valverde, Canobbio; Viñas (Darwin Núñez). Técnico: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral, Kevin Pina (Laros Duarte); Arcanjo (Deroy Duarte), Mendes, Monteiro (Semedo), Rodrigues (Nuno da Costa); Benchimol (Hélio Varela). Técnico: Pedro Brito