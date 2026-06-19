São João 2026: Operação da PRF reforça combate à embriaguez ao volante nas BRs em Pernambuco

Segundo a PRF, nos cinco primeiros meses deste ano, houve um aumento de pessoas feridas e mortas em acidentes envolvendo embriaguez ao volante em relação ao mesmo período do ano passado, subindo de 49 para 56 o número de feridos e das duas para seis os óbitos

Entre as rodovias federais que terão reforço na fiscalização, estão as BRs 232, 407 e 428, que podem registrar um aumento de mais de 50% em relação a dias normais. (Foto: Divulgação / PRF)

Por conta do aumento na movimentação de veículos para cidades do interior do estado durante o “feriadão” do São João 2026, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta (19) uma operação de fiscalização nas BRs que cortam o estado, com foco no combate à embriaguez ao volante.

Segundo a PRF, que estenderá a operação de fiscalização até quarta (24), nos cinco primeiros meses deste ano, foram registrados 50 acidentes envolvendo embriaguez ao volante, que deixaram 56 pessoas feridas e seis mortas.

Esse quantitativo representa um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 48 sinistros, com 49 feridos e duas mortes.

Ainda de acordo com o levantamento da PRF, nos cinco primeiros meses de 2026, foram realizados 76.736 testes do bafômetro, que resultaram em 692 autuações e 51 prisões de motoristas sob efeito de álcool.

No mesmo período de 2025, foram realizados 75.956 testes, com 625 autuações e 45 prisões de condutores.

Entre as rodovias federais que terão reforço na fiscalização, estão as BRs 232, 407 e 428, que podem registrar um aumento de mais de 50% em relação a dias normais.

Além disso, a operação São João 2026 da PRF coincide com o aniversário de 18 anos da Lei Seca, sancionada em 2008 e instituiu a tolerância zero para álcool ao volante, criminalizando essa prática em todo o país.

O motorista flagrado sob efeito de álcool, está sujeito à multa no valor de R$2.934,70, além de perder sete pontos na carteira de habilitação e ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Se o índice verificado no bafômetro for igual ou superior a 0,34mg/l, o condutor será encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e responderá por um crime de trânsito.

Dicas antes de pegar a estrada

Além da operação, a PRF também disponibilizou uma série de dicas para os condutores que irão viajar neste feriadão. Confira:

Antes de pegar a estrada, faça uma revisão no veículo;

Baixe o aplicativo da CNH do Brasil para verificar se o documento do veículo e do condutor estão dentro da validade;

Respeite os limites de velocidade de cada trecho;

Acomode bem as bagagens no porta-malas e evite transportar bagagens soltas dentro do veículo;

Utilize o cinto de segurança e o dispositivo adequado à idade das crianças;

Jamais misture bebida e direção;