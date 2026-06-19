Colisão de trens deixa um morto e dezenas de feridos em Londres

Porta-voz da EMR confirmou que trens envolvidos na colisão são de sua frota

Colisão ocorreu no final da tarde ao sul de Bedford, cerca de 90 quilômetros ao norte da capital britânica (Reprodução/Redes sociais)

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, onze delas em estado "muito grave", após a colisão de dois trens de passageiros ao norte de Londres nesta sexta-feira (19), informaram os serviços de emergência do Reino Unido.

"Foi declarado um incidente grave, e os agentes continuam atuando no local juntamente com seus colegas da Polícia de Bedfordshire e dos serviços locais de bombeiros, resgate e ambulâncias", informou a Polícia de Transportes Britânica.

"Sabemos que várias pessoas ficaram feridas e que, infelizmente, uma pessoa morreu", acrescentou.

A colisão ocorreu no final da tarde ao sul de Bedford, uma cidade situada a cerca de 90 quilômetros ao norte da capital britânica, segundo a empresa East Midlands Railway (EMR). "Houve um momento em que fui arremessado contra o assento da frente e depois vi fumaça. As pessoas choravam, gritavam, estavam muito assustadas e confusas", declarou o passageiro Pete Knapp à agência de notícias Press Association.

"Vi muitas pessoas que não conseguiam falar, que estavam com as pernas quebradas", acrescentou. Em uma atualização divulgada quase cinco horas após a colisão, o Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra confirmou que uma pessoa morreu no local. "Outras onze pessoas sofreram ferimentos muito graves, 22 ficaram gravemente feridas e outras 56 tiveram ferimentos leves", acrescentou o órgão.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que o acidente é "extremamente preocupante" e que seus pensamentos estavam "com a família da pessoa que infelizmente perdeu a vida e com aqueles que ficaram gravemente feridos".

Um porta-voz da EMR confirmou que dois de seus trens, que seguiam para o sul em direção à estação London St Pancras, estavam envolvidos na colisão. Um dos trens havia partido de Corby e o outro de Nottingham, ambas cidades localizadas na região central da Inglaterra.