Michael Batista Aquilino, de 26 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira (17), em frente ao Grau Técnico, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Aluno é morto a tiros em frente à instituição de ensino de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (Reprodução/redes sociais)

Um aluno do Grau Técnico de 26 anos, identificado como Michael Batista Aquilino foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (17) em frente à unidade na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Um dos suspeitos de participar do crime foi preso em flagrante logo após a ação.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu por volta das 21h21. Michael usava a farda da instituição de ensino e tinha acabado de largar quando dois homens chegaram em uma motocicleta modelo Pop 100, de cor branca.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o garupa da motocicleta desce do veículo, caminha em direção à vítima e, em seguida, efetua diversos disparos de arma de fogo.

Michael não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes de receber socorro. Os suspeitos fugiram após o crime.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



Segundo a Polícia, horas após o crime, um dos suspeitos foi detido por um policial à paisana.

Por meio de nota, a corporação informou que um homem de 26 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio consumado e receptação. A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a polícia, a prisão aconteceu no bairro de Candeias. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais, e posteriormente colocado à disposição da Justiça após passar por audiência de custódia.

As investigações seguem sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

