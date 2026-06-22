PRF apreende mais de 600 m³ de madeira e resgata aves silvestres no Sertão

PRF apreende 623 m³ de madeira irregular (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 623 metros cúbicos de madeira transportada de forma irregular e resgatou 26 aves silvestres durante uma série de fiscalizações realizadas entre os dias 8 e 19 de junho nas rodovias federais que cortam os municípios de Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

As ações fazem parte do Nivelamento em Identificação Macroscópica de Espécies de Madeira (NIMEM), capacitação voltada ao aperfeiçoamento das técnicas de identificação de espécies florestais e ao fortalecimento do combate a crimes ambientais.

Durante a fase operacional da iniciativa, foram registradas 20 ocorrências ambientais. Segundo a PRF, a maior parte das cargas de madeira fiscalizadas tinha origem no Pará e seguia para cidades do Nordeste e de outras regiões do país.

As equipes identificaram diferentes tipos de irregularidades, entre elas divergências entre a rota percorrida e a declarada nos documentos, inconsistências quanto à espécie transportada, diferenças no volume informado e ausência da documentação exigida para o transporte do material.

Nos casos constatados, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por crimes ambientais. As cargas apreendidas foram encaminhadas para pátios sob responsabilidade da fiscalização ambiental e permanecerão à disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Após análise do órgão, a madeira poderá ser destinada a instituições sociais, de ensino e pesquisa ou a órgãos públicos.

Capacitação reuniu equipes de diferentes estados

O treinamento contou com a participação de policiais rodoviários federais de estados do Nordeste, além de representantes do Mato Grosso do Sul e de Roraima. Também participaram técnicos do IBAMA, do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

De acordo com a PRF, a iniciativa busca ampliar a integração entre os órgãos envolvidos na fiscalização ambiental e aprimorar a capacidade de identificação de fraudes relacionadas ao transporte de produtos florestais.

O NIMEM está inserido nas ações do Plano AMAS (Amazônia: Segurança e Soberania), estratégia do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao enfrentamento de crimes ambientais na Amazônia Legal.

Dentro do plano, a PRF reforça a fiscalização em rodovias federais próximas às áreas consideradas estratégicas e realiza operações em regiões de proteção ambiental e terras indígenas. As ações são desenvolvidas em conjunto com diversos órgãos federais, entre eles o IBAMA, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Polícia Federal e a Força Nacional.