PRF apreende sacos de supermaconha após acidente com carro no Sertão de Pernambuco

Segundo a PRF, os agentes encontraram os 8 sacos da supermaconha ao seguir o rastro de sangue deixado pelo motorista que bateu em poste da BR-424, em Arcoverde, Sertão de Pernambuco

Carro acidentado que transportava a supermaconha (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (8), 4 quilos de droga com características de skunk, conhecida como supermaconha.

O entorpecente foi encontrado durante o atendimento de um sinistro no km 2 da BR 424, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Por volta das 23h, o Corpo de Bombeiros acionou a PRF para atender um sinistro envolvendo um carro na rodovia. Ao chegar no local, a equipe avistou um carro fora da pista, que havia atingido um poste e tinha marcas de sangue.

De acordo com informações repassada à PRF, o motorista ficou ferido com gravidade e foi socorrido para o Hospital de Arcoverde.

Ao seguir um rastro de sangue por cerca de 150 metros, os policiais localizaram na vegetação oito sacos contendo a droga.

A equipe esteve no hospital e constatou que o ocupante do veículo estava internado em estado grave. O entorpecente foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, que irá investigar o caso.