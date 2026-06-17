PF faz operações contra divulgação de material de abuso sexual infantil no Recife

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros da Imbiribeira e Jardim São Paulo, nesta terça-feira (17); equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia

Agentes da PF em operação (Foto: Agência Brasil)



Suspeitos de armazenar, divulgar e comercializar material de abuso sexual infantojuvenil por meio de aplicativos digitais foram alvos de duas operações da Polícia Federal (PF) deflagradas nesta terça-feira (17), nas zonas Sul e Oeste do Recife.

De acordo com a PF, as operações Rastilho e Rastro ocorreram simultaneamente.

A Operação Rastilho cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar no bairro da Imbiribeira. As ordens judiciais foram expedidas pela 36ª Vara Federal de Pernambuco.

Todo o material apreendido será submetido a exames periciais com o objetivo de localizar evidências de crimes relacionados ao compartilhamento de conteúdos de abuso sexual infantojuvenil nas redes sociais.

Já a Operação Rastro cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar no bairro de Jardim São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Pernambuco.

Os materiais apreendidos também passarão por análises científicas e tecnológicas para auxiliar no avanço das investigações.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de armazenamento, divulgação e comercialização de material de abuso sexual infantojuvenil.

As investigações seguem em andamento.

