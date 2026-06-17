PF faz operações contra divulgação de material de abuso sexual infantil no Recife
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros da Imbiribeira e Jardim São Paulo, nesta terça-feira (17); equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia
Publicado: 17/06/2026 às 10:10
Agentes da PF em operação (Foto: Agência Brasil)
Suspeitos de armazenar, divulgar e comercializar material de abuso sexual infantojuvenil por meio de aplicativos digitais foram alvos de duas operações da Polícia Federal (PF) deflagradas nesta terça-feira (17), nas zonas Sul e Oeste do Recife.
De acordo com a PF, as operações Rastilho e Rastro ocorreram simultaneamente.
A Operação Rastilho cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar no bairro da Imbiribeira. As ordens judiciais foram expedidas pela 36ª Vara Federal de Pernambuco.
Todo o material apreendido será submetido a exames periciais com o objetivo de localizar evidências de crimes relacionados ao compartilhamento de conteúdos de abuso sexual infantojuvenil nas redes sociais.
Já a Operação Rastro cumpriu mandados de busca e apreensão domiciliar no bairro de Jardim São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Pernambuco.
Os materiais apreendidos também passarão por análises científicas e tecnológicas para auxiliar no avanço das investigações.
Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de armazenamento, divulgação e comercialização de material de abuso sexual infantojuvenil.
As investigações seguem em andamento.