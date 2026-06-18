Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídio em PE e outros 2 estados

A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (18) e cumpre ordens judiciais nos estados de Pernambuco, São Paulo e Maranhão

PCPE (Arquivo/DP)

Um grupo criminoso investigado por homicídios e tráfico de drogas foi alvo de 21 mandados judiciais na manhã desta quinta-feira (18), durante a deflagração da Operação Discórdia, da Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a corporação, a organização criminosa vem sendo investigada desde maio de 2024. Do total de mandados expedidos, onze são de prisão, dois de busca e apreensão de adolescentes e oito de busca e apreensão domiciliar.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Bento do Una e estão sendo cumpridas nos municípios de Belo Jardim, Arcoverde, Jaboatão dos Guararapes, São Bento do Una, Limoeiro e Pesqueira, em Pernambuco, além dos estados de São Paulo e Maranhão.

Durante a operação, foram empregados 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A ação também conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo e do Maranhão.

