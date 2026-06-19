Suspeito apontado como um dos principais integrantes de grupo criminoso que atuava na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, foi capturado durante a Operação Iara, nesta quarta-feira (17)

Armeiro e líder de organização criminosa com atuação no Recife é preso na Paraíba (Foto: Ascom/PCPE)

Um homem apontado como armeiro e um dos líderes de uma organização criminosa com atuação na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, foi preso na quarta-feira (17), no município de Natuba, na Paraíba.

A captura ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no âmbito da Operação Iara. De acordo com as investigações, o suspeito desempenhava funções estratégicas dentro da organização criminosa.

Entre as atribuições do líder da organização, segundo a Polícia Civil, estavam a arrecadação financeira do grupo, o gerenciamento do tráfico de drogas, a cobrança de devedores, a aquisição de entorpecentes e a manutenção do arsenal utilizado pelos integrantes da quadrilha.

Durante depoimento e diligências realizadas após a prisão, o investigado informou aos policiais o local onde estavam escondidas armas pertencentes à organização criminosa.

A partir das informações repassadas, equipes do BOPE seguiram até uma área de manguezal na Ilha do Bananal, onde localizaram e apreenderam um arsenal oculto. No local foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12, três rifles e diversas munições de diferentes calibres.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para uma delegacia de polícia, onde foi apresentado e ficará à disposição da Justiça e das investigações.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN/DENARC), em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Pernambuco, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/DENARC) e da 2ª EMG.

