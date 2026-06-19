Líder de organização criminosa com atuação no Recife é preso na Paraíba
Suspeito apontado como um dos principais integrantes de grupo criminoso que atuava na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, foi capturado durante a Operação Iara, nesta quarta-feira (17)
Publicado: 19/06/2026 às 15:13
Armeiro e líder de organização criminosa com atuação no Recife é preso na Paraíba (Foto: Ascom/PCPE)
Um homem apontado como armeiro e um dos líderes de uma organização criminosa com atuação na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, foi preso na quarta-feira (17), no município de Natuba, na Paraíba.
A captura ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no âmbito da Operação Iara. De acordo com as investigações, o suspeito desempenhava funções estratégicas dentro da organização criminosa.
Entre as atribuições do líder da organização, segundo a Polícia Civil, estavam a arrecadação financeira do grupo, o gerenciamento do tráfico de drogas, a cobrança de devedores, a aquisição de entorpecentes e a manutenção do arsenal utilizado pelos integrantes da quadrilha.
Durante depoimento e diligências realizadas após a prisão, o investigado informou aos policiais o local onde estavam escondidas armas pertencentes à organização criminosa.
A partir das informações repassadas, equipes do BOPE seguiram até uma área de manguezal na Ilha do Bananal, onde localizaram e apreenderam um arsenal oculto. No local foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12, três rifles e diversas munições de diferentes calibres.
Todo o material foi recolhido e encaminhado para uma delegacia de polícia, onde foi apresentado e ficará à disposição da Justiça e das investigações.
A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (DPRN/DENARC), em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Pernambuco, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/DENARC) e da 2ª EMG.