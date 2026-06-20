Esportes da Sorte no São João do Recife

As ações vão dialogar com elementos tradicionais da cultura junina por meio de experiências interativas voltadas ao público (Divulgação/Esportes da Sorte)

Pelo segundo ano consecutivo, o Esportes da Sorte integra o grupo de patrocinadores oficiais do São João do Recife. A participação na edição de 2026, que tem como tema “Nossa Raiz”, reforça a estratégia da marca de investir em manifestações culturais de grande relevância e fortalecer sua presença em um dos principais ciclos festivos do país.

Ao longo da programação, o Esportes da Sorte promoverá ativações em alguns dos principais polos da festa, como a Avenida Rio Branco, o Sítio da Trindade, a Praça do Arsenal e o Pátio de São Pedro. As ações foram desenvolvidas para dialogar com elementos tradicionais da cultura junina por meio de experiências interativas voltadas ao público.



Na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, a marca assina uma intervenção visual com fachadas temáticas entre os dias 19 e 28 de junho. Já no Sítio da Trindade, na Praça do Arsenal e no Pátio de São Pedro, os visitantes encontrarão espaços de convivência, distribuição de brindes e áreas instagramáveis com elementos cenográficos típicos do São João, como fogueiras e balões.



A programação inclui ainda ativações como o “Mandacaru da Sorte” e o “Pesque a Estrela do Hexa”, além de ações de relacionamento e iniciativas voltadas à experiência do público ao longo dos festejos. Toda a cobertura será potencializada por influenciadores e embaixadores da marca, que acompanharão a programação em tempo real.



Durante os 19 dias de festa, o público poderá acompanhar mais de 1.200 apresentações distribuídas em 14 polos da cidade, reunindo artistas como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Lia de Itamaracá, Assisão e Santanna, além de quadrilhas juninas, homenagens à cultura popular e atrações locais.



A atuação da marca no Recife Junino também inclui o patrocínio oficial ao Forrozão do Galo, realizado no início do mês na Praça Sérgio Loreto. A iniciativa marcou o quarto ano consecutivo da parceria entre o Esportes da Sorte e o Galo da Madrugada, ampliando a presença da empresa em uma das mais tradicionais manifestações culturais de Pernambuco.



Para Davi Oliveira, head de Patrocínios do Grupo Esportes Gaming Brasil, o investimento contínuo consolida o papel institucional da empresa no cenário cultural brasileiro:



“O apoio às manifestações populares brasileiras e às iniciativas de impacto social faz parte da essência da nossa atuação e vai além de ações pontuais. Estar no São João do Recife, ao mesmo tempo em que também celebramos o quarto ano consecutivo de parceria com o Forrozão do Galo, reflete um movimento perene de valorização da nossa cultura, fortalecimento da economia local e criação de experiências inesquecíveis que aproximam artistas, público e comunidades”.



Além das ativações culturais, a companhia reforça durante os festejos seu compromisso com práticas de jogo responsável. Operando sob licença da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), o Esportes da Sorte investe continuamente em mecanismos de proteção ao usuário, prevenção à ludopatia e promoção de um ambiente digital seguro.



Recife integra circuito nacional de 12 cidades



A presença no São João do Recife faz parte de uma operação nacional que contempla 12 cidades em sete estados durante o período junino. Além da capital pernambucana, o circuito inclui Maracanaú (CE), Salvador (BA), Maceió e Santana do Ipanema (AL), Belo Horizonte (MG), Natal, Caicó e Mossoró (RN), além de Patos, Santa Luzia e Sousa (PB).



A iniciativa dá continuidade à estratégia cultural do grupo, que em 2025 patrocinou festas juninas em 27 municípios das regiões Nordeste e Sudeste. Em 2026, a atuação também incluiu o Carnaval de rua em sete capitais brasileiras e nos tradicionais circuitos de Olinda e Caicó.



Paralelamente ao entretenimento, o Grupo Esportes Gaming Brasil mantém iniciativas voltadas ao desenvolvimento social e ambiental nas localidades onde atua. Entre elas estão o apoio à ONG ACSSUS, em Parintins, o patrocínio ao projeto de preservação ambiental “Há Gosto pelo Capibaribe”, no Recife, e ações de inclusão esportiva realizadas em parceria com a Associação Pernambucana de Jiu Jitsu e Parajiu-Jitsu.

