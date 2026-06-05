Esportes da Sorte no Forrozão do Galo

Evento espera reunir 60 mil pessoas no Recife e reforça a atuação da marca nas principais manifestações populares do estado

A estrutura do circuito inclui uma cidade cenográfica, um trio de pé-de-serra gigante, uma fogueira cenográfica e uma réplica de locomotiva Maria Fumaça (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Forrozão do Galo 2026 contará novamente com o patrocínio do Esportes da Sorte. A parceria, que chega ao quarto ano consecutivo, reforça a presença da marca nas principais manifestações culturais de Pernambuco e amplia sua atuação no calendário junino do estado.



Realizado nos dias 5 e 6 de junho, no Recife, o evento amplia a presença do Galo da Madrugada para além do Carnaval e fortalece sua conexão com as tradições juninas, fazendo jus ao slogan da agremiação de levar "Alegria o Ano Inteiro". Há quatro anos, a marca do Grupo EGB — que também reúne Onabet e Lottu — apoia o maior bloco carnavalesco do mundo, consolidando uma relação de longo prazo com uma das instituições culturais mais emblemáticas do país.



Em sua 16ª edição, o festejo é totalmente aberto ao público e projeta receber cerca de 30 mil pessoas por noite na Praça Sérgio Loreto, localizada no bairro de São José, centro do Recife. Com uma maratona de sete horas ininterruptas de apresentações diárias, o evento estende sua programação das 19h às 2h.

No palco principal, com início às 20h, os shows ficam por conta de Gustavo Travassos, Bia Villa-Chan e Raphaela Santos na sexta-feira (05), seguidos por Andrielly Souza, Kelly Oliveira e Priscila Senna no sábado (06). Paralelamente, três trios elétricos animados pela Banda Inove, Asas da América, Fabiana Pimentinha e Forró Culé de Chá realizam um cortejo festivo a partir da Avenida Dantas Barreto, garantindo a animação na arena ao ar livre.



A grandiosa estrutura do circuito inclui uma Cidade Cenográfica inteiramente restaurada pelo artista plástico Acácio Damascena, composta por dez casinhas típicas (como casa de barro, casa de J. Borges, casa da cartomante e da fofoqueira, pousada, maternidade, cabaré e igreja) com interiores e telhados totalmente visitáveis para fotos.

O espaço traz ainda um trio de pé-de-serra gigante em isopor, uma fogueira cenográfica e uma réplica de locomotiva Maria Fumaça com seis metros de comprimento feita em madeira, que apita e solta fumaça de verdade.



O resgate das manifestações populares ganha força no Polo Raízes com o desfile do Bloco das Ilusões carregando a "bandeira de São João", o cortejo junino com bacamarteiros de Caruaru, bonecos gigantes e carros alegóricos, além das apresentações de seis quadrilhas juninas adultas e infantis (Raio de Sol, Tradição, Sinhá Matura, Brincant's, Evolução e Couro Quente), acompanhadas pelo som do trio Forró Viana e da Orquestra do Galo da Madrugada.

O evento promove também um forte impacto socioeconômico através de seu Polo Gastronômico, composto por cerca de 20 barracas cedidas gratuitamente para que trabalhadores de comunidades vizinhas comercializem comidas e bebidas típicas, revertendo toda a renda gerada diretamente para as famílias locais.



O Esportes da Sorte assina um trio elétrico exclusivo e estará presente em diferentes pontos do circuito com ativações integradas, experiências para o público e ações na cidade cenográfica. Entre as iniciativas previstas estão a “Roleta da Sorte”, “Pesque a Estrela do Hexa”, uma moldura de fotos instagramável volante e a distribuição de brindes.



Heitor Pina, coordenador de Patrocínios do Grupo EGB, reforça a importância da continuidade da parceria e do apoio às maiorias manifestações culturais pernambucanas:



"O apoio às maiores manifestações culturais do Brasil é um compromisso permanente do Grupo EGB. Estar presente no Forrozão do Galo representa não apenas a continuidade de uma parceria histórica com o Galo da Madrugada, construída ao longo dos últimos anos, mas também a consolidação da nossa atuação em iniciativas que fortalecem a cultura popular e impulsionam a economia criativa regional.”



O apoio ao Forrozão do Galo integra a estratégia de incentivo à cultura popular desenvolvida pelo Esportes da Sorte em diferentes regiões do país. Em Pernambuco, a atuação da marca tem como foco o fortalecimento de eventos que fazem parte da identidade cultural local e movimentam setores como turismo, comércio, serviços e economia criativa.

Essa trajetória inclui o apoio contínuo ao Galo da Madrugada, principal símbolo do Carnaval pernambucano, além de iniciativas voltadas à promoção de experiências culturais que aproximam artistas, público e comunidades locais.

