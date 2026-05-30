Esportes da Sorte no circuito junino

Com presença em 12 cidades brasileiras, a marca reforça sua estratégia de conexão cultural e impacto regional no São João

O patrocínio reforça a importância da presença regional para o grupo (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte será patrocinador oficial das festividades de São João em doze cidades brasileiras em 2026, ampliando sua estratégia de presença territorial e conexão com manifestações culturais de grande relevância popular. A atuação terá foco especial no Nordeste, principal polo junino do país, com ativações previstas em Recife (PE), Maracanaú (CE), Patos, Santa Luzia e Sousa (PB), Salvador (BA), Natal, Caicó e Mossoró (RN), Santana do Ipanema e Maceió (AL) e Belo Horizonte (MG).

A iniciativa reforça o posicionamento do Grupo Esportes Gaming Brasil — detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu — de transformar investimentos em cultura em plataformas permanentes de relacionamento, presença regional e fortalecimento institucional. Em cada praça, as ações foram desenhadas de forma personalizada, respeitando características culturais e dinâmicas locais.

A presença da marca inclui patrocínios oficiais, ativações em camarotes e eventos, experiências interativas, distribuição de brindes, ações de relacionamento e intervenções voltadas à experiência do público durante as celebrações.

O movimento dá continuidade a uma estratégia já consolidada pela empresa em grandes eventos culturais brasileiros. Em 2025, o grupo patrocinou festas juninas em 27 cidades das regiões Nordeste e Sudeste. Já no Carnaval de 2026, ampliou sua atuação ao apoiar celebrações em sete capitais brasileiras — Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Natal e Maceió — além de ações em Olinda e Caicó.

Para Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil, a presença no São João reforça uma estratégia contínua de valorização cultural e desenvolvimento regional.

“O apoio às manifestações populares brasileiras e às iniciativas de impacto social faz parte da essência da nossa atuação e vai além de ações pontuais. A presença da marca no São João reforça um trabalho contínuo de valorização da cultura, fortalecimento da economia local e apoio a iniciativas que preservam a identidade de cada região”, afirma.

Além da visibilidade de marca, o planejamento para o período junino foi estruturado com foco em experiência, relacionamento e impacto socioeconômico nas cidades patrocinadas. As ativações incluem experiências presenciais, integração com artistas e influenciadores e ampla cobertura digital ao longo de toda a temporada junina.

