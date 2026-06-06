Esportes da Sorte faz mega ação na Copa

A marca desenvolveu duas campanhas e é o patrocinador oficial da cobertura do SBT (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte estruturou sua maior operação integrada para um evento esportivo, reunindo campanhas criativas, patrocínio às transmissões oficiais da Copa do Mundo, experiências presenciais e produção de conteúdo em tempo real. A marca estará presente em mais de 120 bares de cinco capitais brasileiras e também na cobertura do torneio em TV aberta, streaming, plataformas digitais e redes sociais.

A iniciativa parte da leitura de que a Copa, no Brasil, é vivida muito além dos estádios. A proposta é conectar mídia, entretenimento e presença física para acompanhar o público durante a competição.

O principal eixo da operação será a presença em mais de 120 estabelecimentos de Recife, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Fortaleza. Os espaços receberão ambientação temática, brindes e experiências voltadas à interação com o público.

“A Copa é um dos grandes momentos em que o país inteiro se reconhece na mesma torcida. Nossa estratégia parte dessa leitura: estar presente não apenas na transmissão dos jogos, mas também nos encontros, nas conversas e nos espaços onde o brasileiro vive a competição. Por isso combinamos campanhas proprietárias, presença multiplataforma e experiências presenciais para construir conexão ao longo de todo o torneio”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte.

O Esportes da Sorte é patrocinador oficial da cobertura da Copa realizada pelo SBT e contará com entregas em TV aberta, streaming pelo +SBT, canal N Sports e propriedades digitais associadas. O pacote contempla chamadas, vinhetas, inserções comerciais e o patrocínio de um programa especial dedicado ao torneio.

No campo criativo, a marca desenvolveu duas campanhas. A primeira, “Torça como um corinthiano”, utiliza a fidelidade da torcida do Corinthians como referência para estimular a reconexão do torcedor brasileiro com a Seleção. Já “Convoque” aposta em uma linguagem ligada ao entretenimento e ao universo das apostas esportivas, reunindo influenciadores, artistas e personalidades do esporte.

Para ampliar o alcance digital, o Esportes da Sorte realizará uma cobertura especial diretamente dos Estados Unidos. A operação contará com Bruno Formiga, Luisinho, Carlinhos Maia e Mari Menezes, que produzirão conteúdos exclusivos para diferentes plataformas ao longo da Copa.