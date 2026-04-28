Castração de cães e gatos: saiba como funcionam serviços gratuitos no Grande Recife

Prefeitura do Recife e o Governo de Pernambuco realizam ações de castração gratuitas para cães e gatos. População pode fazer agendamento

Serviço móvel atende donos de animais que optaram pela castração de cães e gatos (Rafael Vieira/DP)

Considerada uma das principais formas de combate ao abandono de cães e gatos, a castração também tem um papel importante na prevenção de tumores nos animais, sendo os mais comuns na região das mamas, quando se trata de fêmeas, e na próstata, quando os pets são machos.

Porém, apesar de trazer benefícios para os animais e para a sociedade, todo o processo de castração, que envolve exames até chegar de fato a cirurgia, tem um custo elevado, fazendo com que os tutores, como é o caso da pedagoga Marina Isabela, de 45 anos, levem para iniciativas gratuitas de castração.

“Pesquisei o preço em clínicas particulares antes de vir para esse serviço de castração gratuito e vi que está muito caro. Todos os procedimentos, que incluiu exames pré-operatórios, procedimento cirúrgico e pós-cirúrgico, gira em torno de R$ 1 mil”, afirmou a tutora, que levou a cadela Amora Vitória, de 5 anos, para realizar o procedimento cirúrgico no “Castramóvel” da Prefeitura do Recife, que estava na Praça do Hipódromo nesta terça (28).

Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu informações de ações itinerantes de castração gratuita no Grande Recife.

Castramóvel no Recife

Uma das opções para os tutores de cães e gatos é o serviço itinerante da Prefeitura do Recife, o castramóvel, que tem capacidade de realizar mais de 500 procedimentos gratuitos por mês.

Segundo a gestão municipal, a ação irá percorrer cerca de 50 bairros ao longo deste ano, levando o serviço de castração, que visa controlar e reduzir o crescimento desordenado da população de cães e gatos em territórios prioritários, além de prevenir doenças, especialmente as zoonoses.

Os tutores interessados em realizar o procedimento nos seus pets devem realizar o agendamento prévio, que é limitado a um animal por CPF, pelo site ou aplicativo do Conecta Recife.

Neste mês de abril, por exemplo, ainda acontecerão ações nesta quarta (29), na Praça de Campo Grande e no bairro de Dois Unidos, e na quinta (30), na Academia da Cidade do Alto do Capitão. Já com relação aos outros bairros, a gestão municipal afirmou que o cronograma será divulgado gradualmente ao longo dos dias.

Um dos tutores beneficiados pela ação foi Willard Pereira, de 50 anos, que levou seu fiel escudeiro Biscuit, de 4 anos, para fazer a castração.

“Esse programa traz uma melhor condição de vida para os animais e é importante que as pessoas tragam seus cães e gatos. Já tive um animal de 6 anos que morreu devido a um caroço que apareceu na barriga por eu não ter castrado ele, pois estava sem condições de fazer”, afirmou Willard Pereira, um dos beneficiários na Praça do Hipódromo.

Para que o procedimento cirúrgico seja realizado com segurança, os animais devem estar em boas condições de saúde e em jejum de alimentação e água, além de outros requisitos. Além disso, os cães devem pesar até 20 quilos, ter entre 6 meses e 7 anos de idade e, no caso das fêmeas, não podem estar no cio ou prenhas.

Para os gatos, o atendimento contempla animais de 4 meses a 7 anos completos, sem restrição de peso. As felinas também precisam estar fora do cio e não prenhas.

Além das cirurgias de castração, o castramóvel também oferecerá vacinação antirrábica para pets com mais de 3 meses de vida, além de ações educativas para os tutores, com palestras sobre guarda responsável e prevenção de doenças. Vale ressaltar que os animais não poderão ser castrados e vacinados no mesmo dia.

Vale destacar que, além do Castramóvel, a capital pernambucana disponibiliza o procedimento cirúrgico no Hospital Veterinário do Recife, por meio de agendamento.

Mutirão de castração do Governo de Pernambuco

Outra opção para os tutores são os mutirões de castração do Governo de Pernambuco, que já passou por Camaragibe, Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, e que está acontecendo no Paulista North Way Shopping, nos dias 28 a 30 de abril e de 02 a 07 de maio.

A iniciativa oferece 200 atendimentos por dia, com implantação de microchip e distribuição de medicação pós-operatória. Os agendamentos são realizados exclusivamente pela página do Instagram da Secretaria de Meio Ambiente (@meioambientepe).

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, a próxima edição no Grande Recife será no Cabo de Santo Agostinho. Ainda conforme a pasta, a previsão é que sejam realizadas mais de 33 mil castrações em todo o estado até o fim deste ano.

