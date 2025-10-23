Cães e gatos no Recife terão atendimento gratuito

O câncer de mama é mais comum em fêmeas não castradas (Juan Lapa / UNINASSAU)

Até esta sexta-feira (24), a Uninassau Recife, campus Graças, realiza um mutirão de atendimentos veterinários gratuitos para cães e gatos em alusão ao Outubro Rosa. A ideia é conscientizar os tutores sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que também afeta os pets.

O serviço acontece na Clínica-Escola e será realizado de forma gratuita com limite de 15 vagas por dia. Para participar, é necessário que os interessados façam o agendamento prévio por meio do número de Whatsapp: (81) 3413-4617.

A doença

O câncer de mama é mais comum em fêmeas não castradas. Em cachorros, costuma aparecer em animais de meia-idade a idosos, especialmente de raças pequenas. Já nos gatos, pode surgir a partir dos oito anos, sendo até sete vezes mais frequente em fêmeas não castradas. Entre as complicações estão dor, sangramento, infecções, emagrecimento e redução da qualidade e expectativa de vida.

Marília Macedo, veterinária e responsável técnica da Clínica-Escola de Veterinária da Uninassau Graças, destaca o impacto positivo que a campanha tem sobre os animais já que, muitas vezes, as informações são desconhecidas pelos cuidadores. “Essa ação é fundamental para conscientizar os tutores sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama em cães e gatos. As pessoas não sabem que os animais também podem desenvolver a doença. Oferecer esse atendimento gratuito é uma forma de salvar vidas e promover mais saúde e bem-estar para os pets", pontua

Serviço

Outubro Rosa Pet

Data: até 24/10;

Horário: 9h às 22h;

Local: R. Fernando Lopes, 712 - Graças, Recife - PE, 50010-480.