Lombada eletrônica da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, é desativada durante o São João

Equipamento localizado no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, ficará sem operar até a próxima quarta-feira (25)

Lombada será desligada na BR-232 (Divulgação )

Uma lombada eletrônica instalada na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi temporariamente desativada durante o período das festividades juninas. A medida entrou em vigor nesta quinta-feira (18) e seguirá até as 5h da próxima quarta-feira (25).

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), o equipamento está localizado na BR-232, no sentido Recife, pouco antes do acesso à BR-408, no bairro do Curado.

Segundo o DER-PE, a desativação temporária ocorre em razão do aumento significativo no fluxo de veículos esperado nas rodovias pernambucanas durante o período de São João. A medida busca contribuir para a melhoria da fluidez do tráfego e reduzir os transtornos provocados pelo grande volume de automóveis nas estradas.

O DER-PE informou que a suspensão da operação vale exclusivamente para esse equipamento, não abrangendo os demais pontos de fiscalização eletrônica existentes ao longo da BR-232.

O órgão também ressaltou que a desativação da lombada eletrônica não altera a legislação de trânsito vigente no trecho. Os limites de velocidade permanecem válidos, assim como as demais normas de circulação e o dever de condução segura por parte dos motoristas.

