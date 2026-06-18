São João do Recife: shows em polos descentralizados começam no domingo (21)

Programação nos bairros do Barro, Campo Grande, Cordeiro, Graças, Lagoa do Araçá e Totó reúne 87 atrações até o dia 23 de junho

São João do Recife (Foto: Edson Holanda/PCR)

O São João do Recife amplia a programação para os bairros a partir de domingo (21), com a abertura dos polos descentralizados promovidos pela Prefeitura do Recife. Até a próxima terça-feira (23), seis polos espalhados pela cidade receberão 87 atrações culturais e musicais em celebração ao período junino.

Além dos arraiais já em funcionamento no Sítio Trindade e na Avenida Rio Branco, a programação chega aos bairros das Graças, Barro, Campo Grande, Cordeiro, Lagoa do Araçá e Totó. As apresentações incluem quadrilhas juninas, grupos de cultura popular, trios de forró, artistas da música regional e nomes conhecidos da cena pernambucana.

O primeiro polo a iniciar as atividades será o Parque das Graças, no domingo, com apresentações da Quadrilha Junina Recriada Deveras, Mestres do Coco de Pernambuco, Tonfil, Karol Maciel, Cascabulho e Natasha Falcão.

Já na segunda-feira (22), entram em funcionamento os polos do Barro, Campo Grande, Cordeiro, Lagoa do Araçá e Totó. A programação segue até a véspera de São João, com shows de artistas como Almir Rouche, André Rio, Maestro Spok e Orquestra Forrobodó, Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Romero Ferro, Gerlane Lops, Nonô Germano e Som da Terra.

Nos polos, também haverá espaço para manifestações tradicionais da cultura popular, com apresentações de quadrilhas juninas, grupos de coco e cavalo-marinho.

Segundo a prefeitura, a programação dos polos descentralizados foi definida a partir de consulta popular e busca contemplar diferentes expressões culturais da cidade.

A programação junina seguirá até o dia 29 de junho. Após as celebrações de São João, novos polos serão ativados para as festividades de São Pedro entre os dias 26 e 29, alcançando outros bairros da capital pernambucana.

Neste ano, o São João do Recife tem como tema “Nossa Raiz” e contará com cerca de 1,2 mil apresentações distribuídas em 14 polos espalhados pela cidade durante todo o ciclo junino. A programação completa pode ser consultada no portal oficial do evento.

Confira a programação dos primeiros seis polos descentralizados:

BARRO

Rua Manoel Salvador, s/n, Barro - esquina com a Rua Paulo Afonso

Dia 22 de junho (Segunda-feira)

17h - Quadrilha Junina Raízes do Pinho

18h - Forró do Munguzá - Zuza Miranda e Thaís

19h10 - Maestro Danda e Orquestra Forró

20h10 - Danny Brasil - Forró das Antigas

20h40 - Vandson Novaes

22h10 - A Malvadona

23h40 - Almir Rouche

*DJ Renna nos intervalos

Dia 23 de junho (Terça-feira)

17h - Forró Sensação

18h - César Michiles (participação Jota Michiles)

19h10 - Forró Vumbora

20h40 - Allan Dibôa

22h10 - Yuri Pressão

23h40 - Arrochados do Forró

*DJ Renna nos intervalos

CAMPO GRANDE

(Rua Gonçalves Dias, s/n, Campo Grande - ao lado da Praça de Campo Grande)

Dia 22 de junho (Segunda-feira)

16h - Quadrilha Junina Tradição

17h - Muniz do Arrasta-pé

18h - Jorge Silva

19h10 - Gustavo Travassos

20h40 - Henrique Brandão

22h10 - PV Calado

23h40 - MC Thayk

*DJ Nadejda nos intervalos

Dia 23 de junho (Terça-feira)

17h - Coco de Mestre Biu

18h - Malou Marinho

19h10 - Ciel Santos

20h40 - Romero Ferro

22h10 - Chama do Brega

23h40 - Banda Forretrô

*DJ Nadejda nos intervalos

CORDEIRO



(Rua Gregório Júnior, s/n, Cordeiro - em frente ao nº 489)

Dia 22 de junho (Segunda-feira)

17h - Coco das Estrelas

18h - Walmir Chagas - Véio Mangada

19h10 - Andrezza Formiga

20h40 - Banda Quenga de Coco

22h10 - Gerlane Lops

23h40 - André Rio

*DJ Renato L nos intervalos

Dia 23 de junho (Terça-feira)

17h - Mateus e Katilinda & Banda

18h - Allan Carlos

19h10 - Edilza Aires

20h40 - Lara Couto

22h10 - Banda Sanfonada

23h40 - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó

*DJ Renato L nos intervalos

LAGOA DO ARAÇÁ

(Rua Nova Verona, s/n, Lagoa do Araçá)

Dia 22 de junho (Segunda-feira)

16h - Quadrilha Junina Traque

17h - Adiel Luna e o Coco Camará

18h - Caná Caiana

19h10 - Dudu do Acordeon

20h40 - PC Silva

22h10 - Maciel Melo

23h40 - Internacionais do Forró

*DJ Ari Falcão nos intervalos

Dia 23 de junho (Terça-feira)

17h - Forró Culé de Xá

18h - Alex Mono

19h10 - Charles Theone

20h40 - Petrúcio Amorim

22h10 - Tribo Cordel

23h40 - Derico Alves

*DJ Ari Falcão nos intervalos

PARQUE DAS GRAÇAS

Dia 21 de junho (Domingo)

15h - Quadrilha Junina Recriada Deveras

15h40 - Mestres do Coco de Pernambuco

16h40 - Tonfil

17h50 - Karol Maciel

19h10 - Cascabulho

20h30 - Natasha Falcão

*DJ Incidental nos intervalos

Dia 22 de junho (Segunda-feira)

16h - Quadrilha Junina Raízes do Rosário

16h30 - Coco Santiago

17h50 - Forró Taca Fogo

19h10 - Sagrama (participação Neris Rodrigues)

20h30 - As Januárias

*DJ Incidental nos intervalos

Dia 23 de junho (Terça-feira)

15h - Cavalo Marinho Boi Matuto

16h - Quadrilha Junina Fusão

16h30 - Nelson Broderode

17h50 - Geraldo Maia

19h10 - Caetana

20h30 - Martins (participação Madu)

*DJ Incidental nos intervalos

TOTÓ



(Rua Ana Carneiro D’Albuquerque, s/n, Totó)

Dia 22 de junho (Segunda-feira)

17h - Quadrilha Arrocha o Nó

18h - Sevy Nascimento

19h10 - Bandamil

20h40 - Bárbara Aires

22h10 - Nonô Germano

23h40 - Forró Baião de Barro

*DJ Chell nos intervalos

Dia 23 de junho (Terça-feira)

17h - Dona Cila do Coco

18h - Iran Carlos

19h10 - Som da Terra

20h40 - Bia Villa Chan

22h10 - Forró Bolsa de Madame

23h40 - Forró Vumbora

*DJ Chell nos intervalos