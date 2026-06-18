São João do Recife: shows em polos descentralizados começam no domingo (21)
Programação nos bairros do Barro, Campo Grande, Cordeiro, Graças, Lagoa do Araçá e Totó reúne 87 atrações até o dia 23 de junho
Publicado: 18/06/2026 às 19:25
São João do Recife (Foto: Edson Holanda/PCR)
O São João do Recife amplia a programação para os bairros a partir de domingo (21), com a abertura dos polos descentralizados promovidos pela Prefeitura do Recife. Até a próxima terça-feira (23), seis polos espalhados pela cidade receberão 87 atrações culturais e musicais em celebração ao período junino.
Além dos arraiais já em funcionamento no Sítio Trindade e na Avenida Rio Branco, a programação chega aos bairros das Graças, Barro, Campo Grande, Cordeiro, Lagoa do Araçá e Totó. As apresentações incluem quadrilhas juninas, grupos de cultura popular, trios de forró, artistas da música regional e nomes conhecidos da cena pernambucana.
O primeiro polo a iniciar as atividades será o Parque das Graças, no domingo, com apresentações da Quadrilha Junina Recriada Deveras, Mestres do Coco de Pernambuco, Tonfil, Karol Maciel, Cascabulho e Natasha Falcão.
Já na segunda-feira (22), entram em funcionamento os polos do Barro, Campo Grande, Cordeiro, Lagoa do Araçá e Totó. A programação segue até a véspera de São João, com shows de artistas como Almir Rouche, André Rio, Maestro Spok e Orquestra Forrobodó, Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Romero Ferro, Gerlane Lops, Nonô Germano e Som da Terra.
Nos polos, também haverá espaço para manifestações tradicionais da cultura popular, com apresentações de quadrilhas juninas, grupos de coco e cavalo-marinho.
Segundo a prefeitura, a programação dos polos descentralizados foi definida a partir de consulta popular e busca contemplar diferentes expressões culturais da cidade.
A programação junina seguirá até o dia 29 de junho. Após as celebrações de São João, novos polos serão ativados para as festividades de São Pedro entre os dias 26 e 29, alcançando outros bairros da capital pernambucana.
Neste ano, o São João do Recife tem como tema “Nossa Raiz” e contará com cerca de 1,2 mil apresentações distribuídas em 14 polos espalhados pela cidade durante todo o ciclo junino. A programação completa pode ser consultada no portal oficial do evento.
Confira a programação dos primeiros seis polos descentralizados:
BARRO
Rua Manoel Salvador, s/n, Barro - esquina com a Rua Paulo Afonso
Dia 22 de junho (Segunda-feira)
17h - Quadrilha Junina Raízes do Pinho
18h - Forró do Munguzá - Zuza Miranda e Thaís
19h10 - Maestro Danda e Orquestra Forró
20h10 - Danny Brasil - Forró das Antigas
20h40 - Vandson Novaes
22h10 - A Malvadona
23h40 - Almir Rouche
*DJ Renna nos intervalos
Dia 23 de junho (Terça-feira)
17h - Forró Sensação
18h - César Michiles (participação Jota Michiles)
19h10 - Forró Vumbora
20h40 - Allan Dibôa
22h10 - Yuri Pressão
23h40 - Arrochados do Forró
*DJ Renna nos intervalos
CAMPO GRANDE
(Rua Gonçalves Dias, s/n, Campo Grande - ao lado da Praça de Campo Grande)
Dia 22 de junho (Segunda-feira)
16h - Quadrilha Junina Tradição
17h - Muniz do Arrasta-pé
18h - Jorge Silva
19h10 - Gustavo Travassos
20h40 - Henrique Brandão
22h10 - PV Calado
23h40 - MC Thayk
*DJ Nadejda nos intervalos
Dia 23 de junho (Terça-feira)
17h - Coco de Mestre Biu
18h - Malou Marinho
19h10 - Ciel Santos
20h40 - Romero Ferro
22h10 - Chama do Brega
23h40 - Banda Forretrô
*DJ Nadejda nos intervalos
CORDEIRO
(Rua Gregório Júnior, s/n, Cordeiro - em frente ao nº 489)
Dia 22 de junho (Segunda-feira)
17h - Coco das Estrelas
18h - Walmir Chagas - Véio Mangada
19h10 - Andrezza Formiga
20h40 - Banda Quenga de Coco
22h10 - Gerlane Lops
23h40 - André Rio
*DJ Renato L nos intervalos
Dia 23 de junho (Terça-feira)
17h - Mateus e Katilinda & Banda
18h - Allan Carlos
19h10 - Edilza Aires
20h40 - Lara Couto
22h10 - Banda Sanfonada
23h40 - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó
*DJ Renato L nos intervalos
LAGOA DO ARAÇÁ
(Rua Nova Verona, s/n, Lagoa do Araçá)
Dia 22 de junho (Segunda-feira)
16h - Quadrilha Junina Traque
17h - Adiel Luna e o Coco Camará
18h - Caná Caiana
19h10 - Dudu do Acordeon
20h40 - PC Silva
22h10 - Maciel Melo
23h40 - Internacionais do Forró
*DJ Ari Falcão nos intervalos
Dia 23 de junho (Terça-feira)
17h - Forró Culé de Xá
18h - Alex Mono
19h10 - Charles Theone
20h40 - Petrúcio Amorim
22h10 - Tribo Cordel
23h40 - Derico Alves
*DJ Ari Falcão nos intervalos
PARQUE DAS GRAÇAS
Dia 21 de junho (Domingo)
15h - Quadrilha Junina Recriada Deveras
15h40 - Mestres do Coco de Pernambuco
16h40 - Tonfil
17h50 - Karol Maciel
19h10 - Cascabulho
20h30 - Natasha Falcão
*DJ Incidental nos intervalos
Dia 22 de junho (Segunda-feira)
16h - Quadrilha Junina Raízes do Rosário
16h30 - Coco Santiago
17h50 - Forró Taca Fogo
19h10 - Sagrama (participação Neris Rodrigues)
20h30 - As Januárias
*DJ Incidental nos intervalos
Dia 23 de junho (Terça-feira)
15h - Cavalo Marinho Boi Matuto
16h - Quadrilha Junina Fusão
16h30 - Nelson Broderode
17h50 - Geraldo Maia
19h10 - Caetana
20h30 - Martins (participação Madu)
*DJ Incidental nos intervalos
TOTÓ
(Rua Ana Carneiro D’Albuquerque, s/n, Totó)
Dia 22 de junho (Segunda-feira)
17h - Quadrilha Arrocha o Nó
18h - Sevy Nascimento
19h10 - Bandamil
20h40 - Bárbara Aires
22h10 - Nonô Germano
23h40 - Forró Baião de Barro
*DJ Chell nos intervalos
Dia 23 de junho (Terça-feira)
17h - Dona Cila do Coco
18h - Iran Carlos
19h10 - Som da Terra
20h40 - Bia Villa Chan
22h10 - Forró Bolsa de Madame
23h40 - Forró Vumbora
*DJ Chell nos intervalos