CTTU anuncia esquema de mobilidade para o fim de semana que antecede o São João

O esquema da CTTU para os dias que antecedem o São João prevê monitoramento do trânsito e bloqueios temporários no bairros de Casa Amarela, Recife Antigo e Boa Viagem

Agentes da CTTU estarão nos locais para orientar os motoristas (Foto: CTTU)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) anunciou a montagem de uma operação especial de mobilidade para acompanhar os festejos juninos, serviços de infraestrutura e um passeio ciclístico que serão realizados neste fim de semana, entre os dias 19 e 21 de junho.

O esquema envolve monitoramento do tráfego, bloqueios temporários, desvios operacionais e orientação a condutores e pedestres, com o objetivo de garantir a segurança viária e minimizar os impactos na circulação durante os eventos.

Para acompanhar a movimentação de público no Sítio Trindade, em Casa Amarela, um dos principais polos do São João do Recife, a CTTU anunciou um efetivo de 52 agentes de trânsito e 21 orientadores de tráfego.

Dependendo da demanda de pedestres, a autarquia informa que poderá ocorrer a interdição da Estrada do Arraial, no trecho entre as ruas Ferreira Lopes e Bela Vista, nas proximidades do acesso ao polo.

Os condutores que seguem em direção à Casa Amarela deverão utilizar como rota alternativa à Rua Arnoldo Magalhães, acessando posteriormente a Rua Desembargador Mota Júnior.

No Bairro do Recife, a operação especial também continuará durante toda a programação junina realizada na Avenida Rio Branco. Serão mantidos bloqueios em vias que cruzam o corredor de eventos, como a Rua da Guia e a Rua Mariz e Barros.

Equipes da CTTU estarão distribuídas em pontos estratégicos para monitorar o fluxo de veículos, orientar pedestres e realizar intervenções operacionais sempre que necessário.

Além dos eventos culturais, o sábado (20) contará com uma operação de trânsito para viabilizar serviços de infraestrutura executados pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), em Boa Viagem.

A partir das 4h, será realizado o içamento de longarinas destinadas a um pontilhão em construção na região.

Durante a operação, a Avenida Marechal Juarez Távora será interditada, impedindo o acesso à Rua Capitão Zuzinha.

O desvio ocorrerá pela Rua Luiz Pimentel. Na sequência, as estruturas serão posicionadas na Avenida Visconde de Jequitinhonha, no cruzamento com a Rua Cônego Romeu, onde haverá bloqueio parcial da faixa da direita.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 16h.

Domingo

Já no domingo (21), acontece um passeio ciclístico, com concentração e largada às 8h30 no Forte do Brum, no Bairro do Recife.

O percurso seguirá pela Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, entorno do Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita e Cabanga, retornando ao ponto inicial.

A CTTU realizará bloqueios itinerantes ao longo do trajeto, acompanhando o deslocamento dos ciclistas.

Agentes de trânsito atuarão em todo o percurso para orientar condutores e promover a convivência segura entre os diferentes modos de transporte.

A CTTU orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a ficarem atentos à sinalização temporária e às orientações das equipes de trânsito durante os eventos e intervenções programadas.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia pelo número 0800.081.1078, disponível 24 horas por dia.