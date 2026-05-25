Motorista por aplicativo é morto durante assalto na Zona Oeste do Recife
O crime aconteceu na noite de domingo (24), quando o motorista por aplicativo realizava o desembarque de uma passageira na Rua Itapemirim, entre os bairros do Bongi e San Martin, Zona Oeste do Recife
Publicado: 25/05/2026 às 07:55
Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)
Um motorista por aplicativo de 57 anos, identificado como João Valdemir da Silva, foi morto a tiros durante um assalto na noite deste domingo (24), entre os bairros do Bongi e San Martin, na Zona Oeste do Recife.
De acordo com informações repassadas à polícia, o crime aconteceu na Rua Itapemirim. A vítima teria chegado ao local para deixar uma passageira quando foi surpreendida por um criminoso, que anunciou o assalto.
Segundo relatos de testemunhas, João Valdemir ainda tentou negociar com o assaltante e informou que entregaria o veículo, mas pediu alguns instantes antes de sair do carro.
No momento em que o criminoso se aproximava, o motorista tentou fugir, acelerando o veículo.
O assaltante efetuou um disparo que atingiu a vítima. Mesmo ferido, João ainda conduziu o carro por alguns metros, mas perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um muro.
O suspeito também roubou os pertences da passageira que estava no veículo e fugiu do local em uma moto.
Equipes da Polícia Militar isolaram a área para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como roubo seguido de morte (latrocínio) e roubo a transeunte está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
“Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.