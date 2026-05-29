Homem armado assalta passageiros de ônibus em Piedade

Criminoso entrou pela porta traseira do coletivo e roubou quatro celulares de mulheres que estavam nos últimos assentos

Quatro passageiras tiveram os celulares roubados durante o assalto (Reprodução/Redes sociais)

Quatro passageiras tiveram os celulares roubados durante um assalto a um ônibus da linha 069 - Conjunto Catamarã no final da tarde desta sexta-feira (29), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com relatos de uma das vítimas, Camila Moura, de 22 anos, homem armado entrou no coletivo pela porta traseira e se dirigiu à parte final do veículo. O suspeito abordou as mulheres que estavam sentadas nos últimos assentos e roubou quatro aparelhos celulares.

Quatro passageiras tiveram os celulares roubados durante o assalto (crédito: Reprodução/Redes sociais)

“Foi tudo muito rápido e nem todo mundo viu, não durou nem 30 segundos. Ele apontou o revólver para uma das passageiras, que está nervosa e chorando. No meu caso, eu uso celular para trabalhar e estudar e só tinha pagado a primeira parcela. Agora estamos aqui na Delegacia de Boa Viagem”, relatou a vítima.

Após a ação, o criminoso deixou o ônibus. Não há informações sobre feridos. As passageiras seguiram para a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, onde registraram um boletim de ocorrência. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito nem se ele foi localizado pelas forças de segurança. De acordo com Camila, o suspeito é jovem e estava com uma camisa e bermuda.