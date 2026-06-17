Investimento na Operação São João 2026 supera R$ 8,3 milhões, segundo a SDS

Operação São João 2026 contará com mais de 46 mil lançamentos extraordinários, investimento superior a R$ 8,3 milhões e emprego de tecnologia nos principais polos juninos de Pernambuco

Presença da PM em polo de festejos juninos (RAFAEL VIEIRA/DP)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) apresentou, nesta terça-feira (17), o esquema de segurança da Operação São João 2026.

A ação contará com mais de 46 mil lançamentos extraordinários das forças de segurança, investimento superior a R$ 8,3 milhões e reforço tecnológico com drones, videomonitoramento, reconhecimento facial e monitoramento em tempo real dos efetivos empregados nos principais polos juninos do estado.

De acordo com a secretária executiva de Defesa Social, Mariana Cavalcanti, o planejamento teve início ainda no fim de maio e seguirá até o dia 29 de junho, contemplando o período pré-junino, os festejos de São João e as festividades posteriores.

“O planejamento da Operação São João é para garantir que todo mundo tenha uma festa segura. São mais de 46 mil lançamentos extraordinários porque a nossa atividade ordinária continua. Nós continuamos com os plantões abertos, as delegacias funcionando e precisamos dar conta de tudo isso”, afirmou.

Segundo a SDS, os festejos juninos têm crescido significativamente nos últimos anos, especialmente em municípios do interior que passaram a contratar atrações de alcance nacional, exigindo aumento do efetivo e ampliação das estratégias de segurança.

Diante disso, o Governo de Pernambuco investiu um total de R$ 8.370.720.00 na Operação São João.

Os recursos são destinados principalmente ao pagamento das jornadas extras dos profissionais empregados durante o período festivo.

A operação mobiliza policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais científicos, corregedoria e equipes da Defesa Civil.

Durante a apresentação, a SDS informou que o efetivo extraordinário será distribuído nos principais polos juninos do estado, entre eles Caruaru, Petrolina, Gravatá, Carpina, Vitória de Santo Antão, Palmares, Bezerros, Limoeiro, Arcoverde, Surubim, Araripina, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Recife.

Polícia Militar terá mais de 35 mil lançamentos extras

A Polícia Militar será responsável pela maior parte do efetivo empregado durante a operação.

Ao todo, mais de 35 mil lançamentos extraordinários serão realizados pela corporação.

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Ivanildo Torres, a operação deste ano conta com um reforço importante proporcionado pela incorporação de mais de 4.500 policiais militares desde o último São João.

“O São João para a gente já começou. Desde o dia 30 de maio estamos com policiamento lançado em todo o estado. É uma operação de grande magnitude, mas conseguimos cobrir todos os polos. O diferencial deste ano é justamente o efetivo e os avanços tecnológicos”, destacou.

De acordo com o comandante, houve aumento de 28% no efetivo destinado ao polo de Caruaru, 14% em Petrolina e 200% em Surubim.

O reforço foi necessário devido ao crescimento das festas e ao aumento do público atraído por artistas de projeção nacional.

Tecnologia será utilizada em 21 polos

Um dos principais destaques da operação, conforme a SDS, será o emprego de 36 drones de monitoramento que serão utilizados pela SDS durante o período junino.

Desses, entre oito e dez contam com tecnologia termal, que permite voos mesmo sob chuva e auxilia no monitoramento de grandes aglomerações.

Os equipamentos estarão distribuídos em 21 polos de animação espalhados pelo estado.

“A gente está com a operação drone em 21 polos de animação. São drones adquiridos pelo Governo do Estado que voam na chuva e facilitam as ações de monitoramento”, afirmou Mariana Cavalcanti.

Segundo a gestora, os drones ajudam na identificação de movimentações suspeitas, no combate aos furtos de celulares e no acompanhamento do fluxo de público.

O coronel Ivanildo Torres explicou que os equipamentos também permitem avaliar o nível de ocupação dos espaços.

“Os drones nos permitem uma consciência operacional e situacional. Existem momentos em que precisamos interromper temporariamente a entrada em determinado polo por uma questão de segurança. É uma decisão tomada em conjunto pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e prefeitura”, explicou.

Videomonitoramento chega a Caruaru e Petrolina

Outra novidade, anunciada da coletiva desta quarta, é a ativação das centrais de videomonitoramento de Caruaru e Petrolina, que até então, funcionavam de forma consolidada apenas no Recife.

Segundo a secretaria, mais de 1.200 câmeras serão utilizadas durante os festejos juninos.

“Hoje já temos mais de 1.200 câmeras em atividade e vamos efetivamente lançar agora os centros de videomonitoramento de Caruaru e Petrolina durante a Operação São João”, afirmou Mariana Cavalcanti.

As câmeras auxiliam no monitoramento de pessoas, veículos, leitura de placas e acompanhamento de ocorrências em tempo real.

Além disso, diversas prefeituras já utilizam sistemas integrados ao banco de dados da SDS para reconhecimento facial.

A Polícia Militar também utilizará o sistema PM Conectado durante a operação.

A ferramenta permite acompanhar em tempo real a localização das patrulhas empregadas nos eventos.

Segundo o comandante da corporação, o recurso facilita a redistribuição do efetivo e aumenta a capacidade de resposta das equipes.

“O que antes era feito de forma analógica hoje é monitorado em tempo real. Conseguimos visualizar todas as patrulhas georreferenciadas e deslocar equipes conforme a necessidade operacional”, afirmou Torres.

Polícia Civil terá 3,5 mil policiais extras

A Polícia Civil contará com 3.500 lançamentos extraordinários durante o São João. Delegacias móveis funcionarão em Caruaru, Gravatá e Carpina.

Além disso, estruturas especiais serão montadas em polos como Petrolina, Arcoverde, Araripina, Bezerros, Serra Negra e Recife.

A Delegacia do Rio Branco, no Bairro do Recife, funcionará com reforço das 18h às 2h da manhã durante os festejos.

Também haverá reforço especializado para atendimento às mulheres vítimas de violência. As equipes estarão presentes no Pátio de Eventos de Caruaru, no Sítio da Trindade e na Delegacia do Rio Branco.

“Nesse período de festa o consumo excessivo de álcool potencializa alguns tipos de ocorrência. Por isso reforçamos o atendimento especializado para oferecer acolhimento rápido e qualificado às mulheres”, destacou o chefe-geral da Polícia Civil de Pernambuco Felipe Monteiro.

Bombeiros reforçam fiscalização e atendimento

O Corpo de Bombeiros Militar empregará 5.100 lançamentos extraordinários em 21 polos juninos.

Além do atendimento de emergências, a corporação realiza fiscalizações preventivas em palcos, camarotes e estruturas temporárias montadas para os eventos.

“O trabalho começa muito antes das festas. Nós avaliamos projetos, realizamos vistorias e verificamos se as estruturas estão de acordo com as normas de segurança”, explicou o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Eduardo Araripe.

Os bombeiros também orientam a população sobre os riscos envolvendo fogueiras, fogos de artifício e o cuidado com crianças e idosos durante os festejos.

Defesa Civil monitora período chuvoso

A Defesa Civil de Pernambuco também integra a Operação São João.

As equipes atuarão nos Centros de Comando e Controle monitorando as condições meteorológicas em todo o estado.

Segundo o órgão, o acompanhamento é necessário porque Pernambuco ainda se encontra em período chuvoso. Caso haja necessidade, alertas poderão ser enviados diretamente para celulares por meio do sistema Defesa Civil Alerta.