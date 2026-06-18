Rainha de quadrilha de São João cai de estrutura em apresentação no Recife

A rainha da quadrilha Origem Nordestina, Ana Paula Arruda, de 33 anos, despencou de uma grua

Queda aconteceu durante apresentação no Sítio da Trindade (Reprodução de vídeo)

Um incidente marcou a apresentação da quadrilha de São João Origem Nordestina, na noite de quarta-feira (17), no Sítio da Trindade, Zona Norte do Recife. A rainha do grupo, Ana Paula Arruda, de 33 anos, caiu enquanto fazia uma performance suspensa por uma grua durante o espetáculo.

Apesar do acidente, a dançarina conseguiu concluir a apresentação. Segundo a quadrilha, Ana Paula seguiu com a performance, demonstrando "sua força, brilho e amor pela arte".

Após o encerramento do espetáculo, ela recebeu atendimento da equipe médica do festival, com acompanhamento da diretoria da agremiação. Em seguida, passou por exames e foi medicada.

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De acordo com a Origem Nordestina, a rainha da quadrilha está em repouso e apresenta boa recuperação.

O grupo informou ainda que continua acompanhando de perto o estado de saúde da dançarina e manifestou confiança de que ela retornará em breve às apresentações.

