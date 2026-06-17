São João: milho verde está até 33% mais caro, aponta pesquisa do Procon-PE

Levantamento do Procon-PE foi realizado no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), comparando os preços praticados em junho deste ano com o mesmo período do ano passado

A pesquisa do Procon-PE identificou que a maior alta foi registrada no preço da mão de milho pequeno, que registrou alta de até 33,33% em relação ao ano passado (Foto: Divulgação)

Uma pesquisa do Procon Pernambuco identificou que o milho verde está até 33% mais caro neste mês de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (17), avaliou os preços do milho verde comercializado no pátio do milho do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), localizado no bairro do Curado, em Recife.

Com o objetivo de acompanhar a variação dos preços durante os horários de maior fluxo de consumidores, a pesquisa, conduzida pela Gerência de Fiscalização do Procon-PE, foi realizada nos dias 11,12 e 15 de junho em diferentes horários, às 9h, 10h e 11h30. O monitoramento foi realizado em diversas barracas instaladas no local e considerou a venda da mão de milho verde, equivalente a 50 espigas.

Preços

O levantamento avaliou os preços das mãos de milho nos tamanhos grande, médio e pequeno. O Procon-PE identificou resultados diferentes de acordo com dias e horários pesquisados no pátio do milho do Ceasa.

A mão de milho verde de tamanho grande foi encontrada, no dia 12 de junho às 9h, por preços entre R$ 50 e R$ 60, com oscilações de até 20%. No dia 15 de junho, a média de preços variou entre R$ 50 e R$ 53,33.

Já a mão de milho de tamanho médio, no dia 11 de junho, às 9hs, foi encontrada nos valores entre R$ 30 e R$ 40, com uma diferença de 33,33%. Nos outros dias da pesquisa, o preço permaneceu estável em R$ 40.

No caso da mão de milho pequena, no dia 11 de junho pela manhã, os preços variaram entre R$ 25 e R$ 30, com uma diferença de 20%. No dia seguinte, a oscilação chegou a 16,67%, com preços entre R$ 30 e R$ 35. Já no dia 15, o valor permaneceu estável em R$ 30 em todos os horários pesquisados.

A pesquisa também comparou os preços com os encontrados no mesmo período de 2025 e revelou aumentos expressivos em algumas categorias. O destaque ficou para a mão de milho pequeno, que registrou alta de até 33,33% em relação ao ano passado.

