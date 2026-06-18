Documentos históricos relacionados a Pernambuco são restituídos ao Arquivo Nacional

Dentre os documentos restituídos ao Arquivo Nacional está uma peça de 1865, assinada pelo então ministro dos Negócios da Justiça, José Thomas Nabuco de Araújo Filho, pai do abolicionista e diplomata Joaquim Nabuco

Documentos restituídos pela PF ao Arquivo Nacional (DIVULGAÇÃO/PF)

A Polícia Federal restituiu, nesta quarta-feira (17), ao Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, documentos históricos de natureza pública que haviam sido identificados em lotes anunciados em leilão.

Eles são originários de repartições públicas, ligados aos anos de 1824, 1865 e 1876. Uma das peças corresponde a um documento de 1865, assinado por José Thomaz Nabuco de Araújo Filho.

Trata-se do pai pai do historiador, diplomata e político abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco, então ministro dos Negócios da Justiça. A peça aborda tema relacionado à Guarda Nacional Imperial.

Entre outros documentos restituídos correlacionados à história do estado está um conjunto do ano de 1876, do Ministério dos Negócios da Guerra.

Uma das folhas é datada de 25 de setembro de 1876 e assinada por Duque de Caxias, que à época chefiava o referido ministério.

O documento trata da ciência de ofício referente à inauguração de comunicação entre Paraíba e Pernambuco.

O mesmo conjunto inclui ainda uma peça de 27 de junho de 1876, oriunda da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra e assinada por José Maria Lopes da Costa, relacionada ao encaminhamento da Coleção de Leis da Província da Paraíba.

Também foi restituído um documento histórico datado de 1824, assinado por Simplício José da Silva, tenente-coronel e comandante. O item tem origem na Junta do Governo Temporário da Província do Piauí.

As peças foram avaliadas por uma equipe técnica do Arquivo Nacional, que reconheceu a proveniência e a destinação pública, interditando a comercialização e providenciando o acautelamento dos itens para fins de preservação do patrimônio histórico brasileiro.

Com a restituição, as peças retornam à guarda do Arquivo Nacional, órgão responsável pela preservação, pelo tratamento técnico e pelo acesso ao patrimônio documental público federal, assegurando-se a conservação e a destinação adequada ao interesse histórico e cultural da sociedade brasileira.