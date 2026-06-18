Copa 2026: horários e onde assistir aos jogos de hoje (18/06)

Saiba onde assistir República Tcheca x África do Sul, Suíça x Bósnia e Herzegovina, Canadá x Catar, México x Coreia do Sul

Julian Quinones, atacante do México e Son Heung-min, atacante da Coreia do Sul (YURI CORTEZ / AFP e ULISES RUIZ / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 entra em uma nova fase nesta quinta-feira (18). Após o encerramento da primeira rodada da fase de grupos, a competição inicia a segunda rodada, momento que começa a desenhar os favoritos para a classificação às oitavas de final e aumenta a pressão sobre as seleções que tropeçaram na estreia.

O dia terá quatro partidas distribuídas entre os Grupos A e B. Entre os destaques está o duelo entre México diante da Coreia do Sul, em Guadalajara, diante de uma torcida que promete transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão.

Também estão previstos os duelos Canadá x Catar, Suíça x Bósnia e Herzegovina, ambos de um grupo parelho, com todos somando 1 ponto, enquanto República Tcheca e África do Sul abrem a programação do dia em Atlanta.

Jogos desta quinta-feira (18/06), horários e onde assistir:

República Tcheca x África do Sul, às 13h (de Brasília), pelo Grupo A: CazéTV (YouTube).

Suíça x Bósnia e Herzegovina, às 16h (de Brasília), pelo Grupo B: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube).

Canadá x Catar, às 19h (de Brasília), pelo Grupo B: CazéTV (YouTube).

México x Coreia do Sul, às 22h (de Brasília), pelo Grupo A: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube).