A jovem de 21 anos foi assassinada a tiros no último sábado (13), na frente das filhas, de 3 anos e 3 meses, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Após audiência de custódia, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi encaminhado ao Cotel

Suspeito de matar companheira na frente das filhas em Jaboatão é transferido para o Cotel (Reprodução/Tv Jornal)

O motorista de aplicativo, de 30 anos, Felipe Marcos Santos Silva, acusado de assassinar a companheira, Tamiry Mirelly Souza dos Santos, de 21 anos, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após passar por audiência de custódia, neste domingo (14).

Com a decisão, ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com informações da Polícia, o crime aconteceu na manhã do último sábado (13), dentro da residência do casal, e foi presenciado pelas duas filhas da vítima, uma criança de 3 anos e uma bebê de apenas 3 meses.

Segundo as investigações, o assassinato também teria sido presenciado pela irmã de Tamiry por meio de uma chamada de vídeo realizada durante o crime.

Após matar a companheira, Felipe deixou o local e foi capturado horas depois por policiais militares do 25º Batalhão, em uma residência no bairro de Sucupira, também em Jaboatão dos Guararapes. No momento da prisão, ele estava com o corpo e as roupas cobertos de sangue.

No imóvel, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime, uma pistola calibre .40.

Conforme relatos de vizinhos, Felipe era extremamente ciumento e, dias antes do assassinato, teria instalado placas para vedar o portão de grades da residência, dificultando a visualização do interior do imóvel.

Em depoimento à Polícia, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa após ser atingido com um soco no rosto pela companheira.

O caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

