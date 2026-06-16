Desembargador federal Élio Siqueira lança livro sobre desafios da Justiça durante a pandemia

Obra reúne memórias das viagens realizadas pelo magistrado aos seis estados da 5ª Região da Justiça Federal durante o período da Covid-19

O desembargador federal Élio Siqueira, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), lançou, na noite desta terça-feira (16), no auditório da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmafe), no Recife, o livro “Caminhos da Justiça em Tempos de Pandemia: Memórias de um Corregedor”, publicado pela Editora Thoth.

A obra retrata as experiências vividas pelo magistrado durante o período em que exerceu a função de corregedor-regional da Justiça Federal da 5ª Região. O livro acompanha as viagens realizadas por Siqueira aos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, durante as atividades de correição, em meio aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19.

Segundo o desembargador, a publicação tem como foco as vivências humanas acumuladas ao longo desse percurso, e não os aspectos técnicos da atividade correicional.

“O tema do livro é exatamente a experiência que nós tivemos percorrendo os seis estados no contexto da pandemia. A Corregedoria é um órgão que atua junto às seções judiciárias, junto às varas e aos servidores, e foi um desafio estarmos juntos justamente naquele contexto da pandemia”, afirmou.

Ao longo das páginas, ele narra encontros, diálogos, paisagens e situações vivenciadas durante as viagens institucionais realizadas em um dos períodos mais desafiadores da história recente do país. “Toda a experiência que nós tivemos ao longo do Nordeste, as pessoas que conhecemos, as pessoas que encontramos, as paisagens, tudo o que experimentamos está no livro”, destacou.

Siqueira ressaltou que a obra se distancia do formato tradicional de relatos administrativos ou institucionais e busca registrar percepções e sentimentos despertados durante aquele período.

“Não é um livro técnico, não é um livro com dados ou informações sobre os relatórios da Corregedoria. É um livro que traduz o que a gente sentiu, o que a gente viu, o que a gente ouviu e as pessoas que a gente conheceu, dentro daquela ideia de que o Judiciário é feito de pessoas para atender pessoas”, disse.

Além de revisitar os desafios enfrentados pela Justiça Federal durante a crise sanitária, a publicação propõe uma reflexão sobre a importância das relações humanas em um contexto cada vez mais marcado pela tecnologia.

“Neste momento atual, em que tanto se fala em tecnologia e em inteligência artificial, a gente não pode esquecer esse detalhe do sentimento humano. O livro tem muito disso. Ele traduz exatamente esse sentimento que eu tive naquele contexto de sofrimento da pandemia”, acrescentou.

Com prefácio assinado pelo desembargador federal Edilson Nobre, presidente do TRF5 no biênio 2021-2023, a obra registra um capítulo singular da atuação da Justiça Federal durante a pandemia, destacando a necessidade de adaptação do Poder Judiciário para manter a prestação jurisdicional em um período de restrições e incertezas.

Atualmente, Élio Siqueira preside a Primeira Turma do TRF5 e integra a Comissão de Soluções Fundiárias da 5ª Região.