PRF resgata dois tatus e um cachorro no porta-malas de carro na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Os agentes da PRF faziam fiscalização da BR-232, em Serra Talhada, quando pararam carro que transportava os tatus em bolsas de couro e um cachorro usado para caçar os animais

PRF resgatou dois tatus e um cachorro na mala de um carro em Serra Talhada (DIVULGAÇÃO/PRF)

Dois tatus que estavam em bolsas de couro, no porta-malas de um carro, foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Durante fiscalização no km 410 da rodovia, no último dimingo (3), os agentes federais deram ordem de parada a um veículo, ocupado por dois homens.



Ao verificar o porta-malas do automóvel, eles encontraram dois “tatus-galinha”, dentro de bolsas de couro. Também estava no compartimento um cachorro, que seria utilizado para caçar.



O condutor do carro assumiu a propriedade dos animais e disse que os tatus eram provenientes de caça.

Dentro do veículo, também foram encontrados diversos equipamentos utilizados para caçar os animais.



A equipe emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime ambiental e o motorista se comprometeu a comparecer em juízo.



Os tatus foram encaminhados ao Instituto Serra Grande, que abriga animais silvestres, para serem acompanhados pelo órgão ambiental.

