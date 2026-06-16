Corpo de idosa é encontrado com marcas de tiros na cabeça e carbonizado em Floresta, no Sertão de Pernambuco

O corpo da idosa foi localizado neste domingo (14), nas proximidades da própria residência, na comunidade de Frazão, zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco; a vítima estava desaparecida havia dois dias

Veiculo do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução/Redes Sociais)

Uma idosa de 61 anos, identificada como Zuleide Soares, foi encontrada morta com marcas de disparos de arma de fogo e com o corpo carbonizado neste domingo (14), na comunidade de Frazão, zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco. A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (12), segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com a corporação, o corpo foi localizado às margens de uma estrada vicinal, próximo à residência onde a idosa morava.

Durante a perícia realizada no local, foi constatado que a vítima apresentava uma lesão provocada por disparo de arma de fogo na região da cabeça, além de sinais de carbonização.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia. Durante as diligências, o companheiro da vítima não foi localizado e é apontado como o principal suspeito do crime.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso, registrado como desaparecimento de pessoa e homicídio consumado, está sendo investigado pela 187ª Delegacia de Floresta.

“As investigações estão em andamento para a completa elucidação dos fatos”, informou a corporação.