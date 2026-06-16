A perseguição à motorista suspeita de atropelar uma mulher grávida aconteceu na noite desta segunda-feira (15), na Zona Sul do Recife

Motorista atropela mulher grávida e foge; confira o vídeo da perseguição na zona sul do Recife (Reprodução/Redes)

Um vídeo gravado por testemunhas mostra a perseguição a uma motorista suspeita de atropelar uma mulher grávida, de 32 anos, e fugir sem prestar socorro na noite desta segunda-feira (15), na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia, o atropelamento aconteceu por volta das 20h30. Após atingir a vítima, a condutora acelerou o veículo e deixou o local, seguindo em alta velocidade pela Avenida Dom Hélder Câmara.

Durante a fuga, a motorista teria colocado outras pessoas em risco. Testemunhas relatam que, ao passar pela saída do Ibura, o veículo quase atingiu ciclistas que trafegavam pela via.

As imagens registradas durante a perseguição mostram o momento em que populares acompanham o carro e tentam impedir a fuga. A ocorrência só terminou na Avenida Recife, onde três homens conseguiram cercar o veículo e conter a motorista até a chegada da Polícia Militar.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da gestante atropelada.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como acidente de trânsito com vítima não fatal,atropelamento com vítima não fatal, porte ilegal de arma branca está sob a responsabilidade da Delegacia de Boa Viagem.

“A mulher de 36 anos foi conduzida à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da justiça”, destacou a Polícia.

