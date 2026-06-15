Homem é preso suspeito de matar servidora pública em Tamandaré

José Rosenildo Martins da Silva foi preso cinco dias após a morte da ex-companheira, Silvanice Batista da Silva

Silvanice Batista da Silva, de 47 anos, foi encontrada morta em Tamandaré (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na sexta-feira (12), o principal suspeito de assassinar a servidora pública municipal Silvanice Batista da Silva, de 47 anos, encontrada morta no último dia 7 de junho em Tamandaré, no litoral Sul de Pernambuco.

O preso é José Rosenildo Martins da Silva, ex-companheiro da vítima. A captura ocorreu cinco dias após o crime, cuja investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Palmares, na Zona da Mata Sul.

Silvanice foi encontrada morta em uma área de mata no Sítio Monte das Oliveiras, em Tamandaré, na manhã do domingo (7). Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e localizaram o corpo da mulher no local. A vítima apresentava sinais de extrema violência.

No dia em que o corpo foi encontrado, o então companheiro da vítima foi conduzido à Delegacia de Palmares para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, ele foi liberado. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil reuniu elementos que levaram à prisão do suspeito na sexta-feira.

Até o momento, a corporação não divulgou detalhes sobre a motivação do crime.

A morte da servidora causou grande comoção em Tamandaré, onde ela atuava no serviço público municipal. Após a confirmação do falecimento, a Prefeitura de Tamandaré decretou luto oficial de três dias em homenagem à servidora.

Em nota divulgada na ocasião, a gestão municipal destacou a trajetória de Silvanice no serviço público e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

“Em reconhecimento à sua dedicação, compromisso e relevantes serviços prestados ao nosso município ao longo de sua trajetória, o prefeito Isaías Honorato (Carrapicho) decretou luto oficial de três dias em todo o território de Tamandaré”, informou a prefeitura.