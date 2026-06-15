Câmara do Recife aprova moção de repúdio após deputado defender extermínio de tubarões

Proposta foi aprovada por 15 votos a 5 e reacendeu o debate sobre os ataques registrados no litoral pernambucano e as medidas para prevenção de novos casos

Câmara dos Vereradores do Recife (Foto: Câmara dos Vereradores do Recife)

A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta segunda-feira (15), uma moção de repúdio às declarações do deputado federal Luciano Bivar, que defendeu o extermínio de tubarões como resposta aos recentes ataques registrados no litoral de Pernambuco.

A iniciativa partiu do vereador Douglas Brito e foi aprovada por 15 votos favoráveis e cinco contrários durante a reunião plenária da Casa. A discussão mobilizou parlamentares de diferentes correntes políticas e expôs divergências sobre as estratégias para reduzir os riscos de novos incidentes envolvendo tubarões nas praias da Região Metropolitana do Recife.

Ao defender a moção, Douglas Brito afirmou que propostas voltadas à eliminação dos animais ignoram estudos científicos e não enfrentam as causas do problema.

“Defender a extinção de uma espécie não é solução, mas um erro. Os tubarões habitam os oceanos há mais de 400 milhões de anos e têm papel fundamental no equilíbrio do ecossistema marinho. São predadores de topo de cadeia e ajudam a controlar populações de diversas espécies, aumentando a saúde dos mares”, declarou.

Segundo o vereador, pesquisas realizadas ao longo das últimas décadas apontam que os ataques registrados em Pernambuco estão relacionados a uma combinação de fatores ambientais e intervenções humanas no litoral. Para ele, o enfrentamento do problema deve ocorrer por meio de políticas públicas de prevenção, monitoramento e educação.

Nem todos os parlamentares concordaram com a moção. O vereador Thiago Medina defendeu a adoção da pesca controlada de tubarões como uma das alternativas para reduzir os riscos de ataques. “Não é um extermínio, não é a extinção. É fazer a pesca controlada. Isso aqui no Recife seria o melhor caminho”, afirmou.

O parlamentar argumentou que esse tipo de atividade pode ser regulamentado, com definição de períodos específicos para captura e restrições durante a reprodução dos animais.

Para Medina, os ataques também afetam a imagem turística da cidade. “Isso repercute internacionalmente. Por que você viria passar férias aqui se existe a possibilidade de morrer atacado por um tubarão? Você não vem. E se não vem, deixa de gerar riquezas para cá”, avaliou.

O posicionamento recebeu apoio do vereador Luiz Eustáquio, que lembrou a existência de programas anteriores de captura monitorada dos animais.

“Ela, inclusive, já aconteceu. Era feita e acompanhada pela própria Universidade. Foi suspensa, creio eu, em 2014. A gente deve continuar os estudos científicos, mas tem que fazer algo na prática. A gente tem que entender que hoje há um risco muito grande no Recife”, afirmou.

Busca por alternativas

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Também durante a discussão, o vereador Rodrigo Coutinho defendeu que o tema seja tratado com base em evidências técnicas e científicas. Ele se posicionou contra a caça ou o extermínio dos tubarões e sugeriu o investimento em tecnologias de monitoramento e dispositivos para afastar os animais das áreas de banho.

Segundo Coutinho, estudos já apontaram que intervenções humanas, incluindo a implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape, contribuíram para mudanças no comportamento das espécies que circulam pela costa pernambucana. “Precisamos encontrar soluções para que recifenses e turistas possam aproveitar a praia com mais segurança”, afirmou.

Casos recentes

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A discussão ganhou força após dois ataques registrados em menos de 24 horas no litoral pernambucano. As ocorrências deixaram um menino de 11 anos e uma jovem de 19 anos gravemente feridos.

Dados históricos apontam que, desde 1992, foram registrados 84 ataques de tubarão e 27 mortes no estado, com maior concentração de casos nas praias de Boa Viagem, no Recife, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Após mais de uma década sem monitoramento, pesquisadores retomaram recentemente os estudos de acompanhamento dos tubarões que circulam pela costa pernambucana. O projeto prevê a captura e marcação de 60 animais com transmissores capazes de fornecer informações sobre deslocamentos e padrões de comportamento.

A expectativa é que os dados contribuam para a elaboração de estratégias de prevenção e para a ampliação do conhecimento científico sobre as espécies presentes no litoral do estado.