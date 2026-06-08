"Feliz por estar viva e receosa pelo meu futuro", diz jovem atacada por tubarão em Boa Viagem

Marcela Vitória de Lima, de 19 anos, teve a perna direita arrancada por um tubarão-tigre no Recife, no dia 1 de junho

Marcela Vitória de Lima Santos está internada no HR (Foto: @drmikeandrade via Instagram)

A jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, vítima de um ataque de tubarão ocorrido no Recife, segunda-feira (1º), se pronunciou por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais sobre seu processo de recuperação. Atualmente internada na enfermaria do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, ela se disse feliz por estar viva e manifestou preocupação com a retomada da rotina após o incidente.

"Ao mesmo tempo que estou muito feliz por estar viva, eu ainda fico receosa pelo meu futuro. Não sei se vou receber uma perna", afirmou.

Após sofrer uma mordida de um tubarão-tigre na Praia de Boa Viagem, a jovem perdeu a perna direita e recebeu atendimento ainda na areia da praia, graças à ação rápida do médico mineiro Mayk Andrade, que estava de férias na capital pernambucana. Foi ele o responsável por realizar um torniquete que conteve o sangramento da jovem.

"Quando eu acordei na UTI, a primeira coisa que perguntei foi sobre a faculdade, se eu ia conseguir continuar. Espero que, num futuro próximo, eu consiga retornar e ter minha vida normalmente, como era antes", acrescentou.

Casos

Marcela foi a 83ª vítima de incidentes envolvendo tubarões em Pernambuco desde 1992. Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), dos incidentes registrados, 69 aconteceram no Recife e outros 14 em Fernando de Noronha.

Um dia antes do incidente envolvendo a jovem, um menino de 11 anos já havia sido atacado por um tubarão cabeça-chata, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A criança precisou ter a perna esquerda amputada e sofreu fraturas na mão esquerda.