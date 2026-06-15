Desembargador Élio Siqueira ganha Medalha de Mérito do Judiciário Ministro Djaci Falcão

Honraria concedida pela Câmara do Recife reconhece a trajetória do magistrado pernambucano, que atua na Justiça Federal há mais de três décadas

Juiz federal Élio Siqueira ganha Medalha de Mérito (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O desembargador federal Élio Wanderley de Siqueira Filho foi homenageado nesta segunda-feira (15) pela Câmara Municipal do Recife com a Medalha de Mérito do Judiciário Ministro Djaci Falcão. A solenidade foi realizada no plenário da Casa Legislativa e reuniu autoridades e convidados.

A honraria é uma das principais concedidas pela Câmara do Recife e reconhece personalidades que prestam relevantes serviços à Justiça. A medalha leva o nome do pernambucano Djaci Falcão, que integrou o Supremo Tribunal Federal (STF) e presidiu a Corte entre 1975 e 1977. O magistrado também teve atuação na área acadêmica, participando da criação do curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco.

Natural do Recife, Élio Siqueira atua na Justiça Federal em Pernambuco desde 1993, quando ingressou na carreira após aprovação no II Concurso de Juiz Federal Substituto da 5ª Região. Em 1996, foi promovido a juiz federal titular.

Ao longo da trajetória, o magistrado passou por unidades da Justiça Federal no Recife e em Petrolina. Também integrou a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais entre 2007 e 2009, presidiu a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais e exerceu a Diretoria do Foro da Justiça Federal em Pernambuco em diferentes períodos.

Durante a cerimônia, Élio Siqueira destacou a importância da homenagem, especialmente por estar associada ao legado de Djaci Falcão. “É um momento muito gratificante para mim, porque essa medalha, inclusive, homenageia o ministro Djaci Falcão, que se destacou na magistratura de Pernambuco e também na magistratura brasileira. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma honra poder receber essa medalha por uma escolha dos vereadores do Recife, diante de uma proposta apresentada pelo vereador Felipe Francismar”, afirmou.

O magistrado também falou sobre os desafios da atividade jurisdicional e o compromisso com a função pública. “É um desafio constante exercer a atividade do Poder Judiciário no Brasil, mas é algo que encaro como uma vocação e como uma missão que procuro cumprir. Eu me realizo exatamente com essa atividade de buscar levar a paz às pessoas”, declarou.

A entrega da medalha integrou a agenda oficial da Câmara Municipal do Recife e teve como objetivo reconhecer a contribuição do juiz federal para o fortalecimento da Justiça e da prestação jurisdicional em Pernambuco.