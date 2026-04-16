Entrega de medalhas e desfile militar encerram celebrações dos 378 anos do Exército Brasileiro, no Recife

Promovidas pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), as celebrações aconteceram nesta quinta (16), no Quartel-General Forte Guararapes, e encerraram as festividades do Dia do Exército, comemorado no domingo (19)

A cerimônia foi presidida pelo Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Francisco Carlos Machado Silva (Foto: Divulgação / CMNE)

Em comemoração aos 378 anos de criação do Exército Brasileiro, que é celebrado no domingo (19), o Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou, nesta quinta-feira (16), a entrega de medalhas e desfile militar no Quartel-General Forte Guararapes, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

Os condecorados foram militares e civis que prestaram relevantes serviços à Força Terrestre na Região Nordeste. Entre as condecorações entregues, estão as medalhas de Ordem do Mérito Militar (OMM), Exército Brasileiro, Serviço Amazônico, Corpo de Tropa, Marechal Trompowsky e Militar Ouro, Prata e Bronze.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Francisco Carlos Machado Silva, e contou também com a presença de veteranos da Força Terrestre.

Também estiveram presentes alunos do Centro Educacional SacréCur e do Colégio Militar do Recife.

No encerramento da solenidade, tropas das Organizações Militares das Guarnições do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes desfilaram no Pátio Heróis de Guararapes.

Um dos destaques do desfile foi o grupamento da Base Administrativa do Curado, formado pelas soldados que integram o primeiro efetivo do serviço militar inicial feminino do Exército Brasileiro.

Celebrações dos 378 anos do Exército Brasileiro

A solenidade desta quinta-feira (16) encerrou uma série de comemorações da Semana do Exército, que contou com Exposição de Materiais de Emprego Militar e viaturas operacionais, apresentação da Banda de Música do CMNE e sessão solene em homenagem ao Dia do Exército na Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes.

Dia do Exército

O Dia do Exército, celebrado no domingo (19), foi instituído em homenagem à criação do Exército Brasileiro, que tem origem na Batalha dos Guararapes, ocorrida em 19 de abril de 1648, em Pernambuco, durante a resistência à ocupação holandesa no Brasil.

Os confrontos aconteceram no Montes Guararapes e marcou um momento decisivo na Insurreição Pernambucana, movimento que uniu diferentes grupos contra o domínio da Companhia das Índias Ocidentais.

No ocorrido, foi formado pela primeira vez uma força militar composta por indígenas, negros e brancos. Essa união é considerada o embrião do Exército Nacional, simbolizando um espírito de brasilidade e resistência.

Essas batalhas, que foram fundamentais para a expulsão dos holandeses e a consolidação do território brasileiro, tiveram como líderes João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão (indígena potiguar), Henrique Dias (líder de tropas negras), entre outros.