Vida Urbana
Homenagem

Comandante militar do Nordeste recebe Medalha Ordem do Mérito Capibaribe

Condecoração foi entregue, nesta segunda (8), pelo prefeito João Campos (PSB), em, solenidade na sede com CMNE, no Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/12/2025 às 16:47

General Ribeiro recebeu condecoração do prefeito João Campos /CMNE

O Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, recebeu, nesta segunda (8), da Medalha da Ordem do Mérito Capibaribe.

A condecoração foi entregue pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), em solenidade no Salão de Honra do Quartel-General Forte Guararapes, sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), na Zona Oeste da capital pernambucana. 

A honraria é considerada a mais importante comenda concedida pela Prefeitura do Recife.

A Ordem do Mérito Capibaribe representa o mais elevado reconhecimento oficial do Município do Recife. Instituída para homenagear pessoas físicas ou jurídicas — brasileiras ou estrangeiras — que se destacam ou se destacaram por méritos excepcionais e pelos relevantes serviços prestados ao Município.
“A comenda simboliza a valorização daqueles que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da capital pernambucana”, informou o Exército.

Ainda segundo a Força Armada, o General Maurílio Miranda Netto Ribeiro foi agraciado “pela destacada atuação à frente do Comando Militar do Nordeste e pelas ações institucionais desenvolvidas em cooperação com o Município”.

A entrega da medalha também significa o reconhecimento formal da administração municipal e reafirma a integração entre o Comando Militar do Nordeste e o Município do Recife, “consolidando uma relação pautada pelo respeito, cooperação e compromisso com o interesse público”.

João Campos , medalha , Militar , Ordem do Mérito
