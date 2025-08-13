Diretora de Jornalismo do Diario recebe medalha de reconhecimento do TJPE

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) celebra, nesta quarta (13), 203 anos. Ao todo, 60 personalidades foram agraciadas. A diretora de Jornalismo Diario de Pernambuco, Paula Losada, recebeu a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, Grau Comendador Geral

A Diretora de Jornalismo do Diario de Pernambuco, Paula Losada, recebeu, durante o evento desta quarta (13), a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, Grau Comendador Geral (Foto: Marina Torres/DP)

A Diretora de Jornalismo do Diario de Pernambuco, Paula Losada, recebeu uma agraciação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A jornalista foi agraciada com a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, Grau Comendador Geral por proposição do desembargador Luiz Carlos Figueiredo, durante uma das celebrações de aniversário do TJPE, que completa 203 anos nesta quarta (13).

Na solenidade, realizada na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na manhã desta quarta (13), 60 personalidades definidas baseadas nos serviços e apoios prestados à Justiça Estadual Pernambucana foram agraciadas. As medalhas têm seis graus diferentes:

Grão Colar de Alta Distinção;

Grande Oficial; Comendador Geral;

Comendador;

Cavaleiro Geral;

Cavaleiro Servidor.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 < >

Homenagem

A homenagem foi criada pelo TJPE, através da Resolução nº 17/1985. Joaquim Nunes Machado foi magistrado, líder político, herói de grandes lutas libertárias, identificado com as causas populares, tornando-se uma das figuras mais marcantes da história de Pernambuco.

Em sessão extraordinária, o Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) aprovou a lista de membros da sociedade civil, três Poderes, instituições governamentais e empresas que serão agraciados pela Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado foi aprovada em sessão extraordinária do Pleno do TJPE.

Diploma

Para além da Medalha de Honra ao Mérito, o TJPE também promoveu a entrega dos Diplomas de Honra ao Mérito dos servidores do Poder Judiciário Estadual.

O Diploma de Honra ao Mérito Judiciário é uma distinção honorífica que simboliza o reconhecimento pela execução e presteza nos serviços delegados aos(às) servidores(as), e em decorrência, por colaborarem para promover a melhoria da prestação jurisdicional efetuada pelo Poder Judiciário. A escolha dos(as) servidores(as) homenageados(as) com a comenda considerou indicações precedidas em sessão ordinária da Corte Especial do Tribunal.