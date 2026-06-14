Veja os bairros do Grande Recife que ficarão sem abastecimento de água nesta segunda (15)

A interrupção vai ocorrer por causa de um desligamento da rede elétrica para serviços da Neoenergia Pernambuco

Parada programada no Sistema Botafogo vai afetar o abastecimento de água (Foto: Divulgação)

O abastecimento de água será temporariamente suspenso em bairros de Paulista e Olinda, no Grande Recife, nesta segunda-feira (15), devido a uma parada programada no Sistema Botafogo. A interrupção vai ocorrer por causa de um desligamento da rede elétrica para serviços da Neoenergia Pernambuco.

De acordo com a Compesa, a paralisação terá início às 6h e deve se estender até a madrugada da terça-feira (16). Durante esse período, a companhia também aproveitará a interrupção para executar ações de manutenção preventiva e instalar novos equipamentos no sistema.

Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado de forma gradual, seguindo o calendário de distribuição de cada localidade.

Em Paulista, os bairros afetados são:

Vila Torres Galvão

Alameda

Jaguarana

Jaguaribe

Maranguape II

Artur Lundgren I

Aurora

Centro

Pau Amarelo

Jardim Paulista

Mirueira

Já em Olinda, a interrupção atinge as localidades abaixo: