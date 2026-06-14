Veja os bairros do Grande Recife que ficarão sem abastecimento de água nesta segunda (15)
A interrupção vai ocorrer por causa de um desligamento da rede elétrica para serviços da Neoenergia Pernambuco
Publicado: 14/06/2026 às 14:24
Parada programada no Sistema Botafogo vai afetar o abastecimento de água (Foto: Divulgação)
O abastecimento de água será temporariamente suspenso em bairros de Paulista e Olinda, no Grande Recife, nesta segunda-feira (15), devido a uma parada programada no Sistema Botafogo. A interrupção vai ocorrer por causa de um desligamento da rede elétrica para serviços da Neoenergia Pernambuco.
De acordo com a Compesa, a paralisação terá início às 6h e deve se estender até a madrugada da terça-feira (16). Durante esse período, a companhia também aproveitará a interrupção para executar ações de manutenção preventiva e instalar novos equipamentos no sistema.
Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado de forma gradual, seguindo o calendário de distribuição de cada localidade.
Em Paulista, os bairros afetados são:
- Vila Torres Galvão
- Alameda
- Jaguarana
- Jaguaribe
- Maranguape II
- Artur Lundgren I
- Aurora
- Centro
- Pau Amarelo
- Jardim Paulista
- Mirueira
Já em Olinda, a interrupção atinge as localidades abaixo:
- Alto da Bondade
- Alto da Nação
- Alto da Macaíba
- Alto da Sucupira
- Alto da Manguba
- Bairro Novo
- Bonsucesso
- Bultrins
- Casa Caiada
- Cohab
- Guadalupe
- Jardim Atlântico
- Monte Nova Olinda
- Peixinhos
- Rio Doce
- Sítio Fragoso
- Tabajara
- Santa Tereza
- Varadouro
- Sítio Histórico
- Carmo
- Umuarama
- Vila Popular
- V8