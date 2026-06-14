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SISTEMA BOTAFOGO

Veja os bairros do Grande Recife que ficarão sem abastecimento de água nesta segunda (15)

A interrupção vai ocorrer por causa de um desligamento da rede elétrica para serviços da Neoenergia Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/06/2026 às 14:24

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Parada programada no Sistema Botafogo vai afetar o abastecimento de água/Foto: Divulgação

Parada programada no Sistema Botafogo vai afetar o abastecimento de água (Foto: Divulgação)

O abastecimento de água será temporariamente suspenso em bairros de Paulista e Olinda, no Grande Recife, nesta segunda-feira (15), devido a uma parada programada no Sistema Botafogo. A interrupção vai ocorrer por causa de um desligamento da rede elétrica para serviços da Neoenergia Pernambuco.

De acordo com a Compesa, a paralisação terá início às 6h e deve se estender até a madrugada da terça-feira (16). Durante esse período, a companhia também aproveitará a interrupção para executar ações de manutenção preventiva e instalar novos equipamentos no sistema.

Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado de forma gradual, seguindo o calendário de distribuição de cada localidade.

Veja também:

Em Paulista, os bairros afetados são:

  • Vila Torres Galvão
  • Alameda
  • Jaguarana
  • Jaguaribe
  • Maranguape II
  • Artur Lundgren I
  • Aurora
  • Centro
  • Pau Amarelo
  • Jardim Paulista
  • Mirueira

Já em Olinda, a interrupção atinge as localidades abaixo:

  • Alto da Bondade
  • Alto da Nação
  • Alto da Macaíba
  • Alto da Sucupira
  • Alto da Manguba
  • Bairro Novo
  • Bonsucesso
  • Bultrins
  • Casa Caiada
  • Cohab
  • Guadalupe
  • Jardim Atlântico
  • Monte Nova Olinda
  • Peixinhos
  • Rio Doce
  • Sítio Fragoso
  • Tabajara
  • Santa Tereza
  • Varadouro
  • Sítio Histórico
  • Carmo
  • Umuarama
  • Vila Popular
  • V8
Abastecimento , água , compesa , Olinda , Paulista
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