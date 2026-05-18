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CONSCIENTIZAÇÃO

Faturas da Compesa recebem alerta e canais de denúncia contra violência doméstica

Campanha nas contas de água busca ampliar conscientização e incentivar denúncias de violência de gênero

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/05/2026 às 21:48

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Conta de água/Foto: Marcelo Casal Rr/Agência Brasil

Conta de água (Foto: Marcelo Casal Rr/Agência Brasil)

As contas de água emitidas pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) passaram a exibir mensagens de conscientização sobre violência doméstica e feminicídio em Pernambuco. A ação, realizada em parceria com a Secretaria da Mulher de Pernambuco, busca ampliar a divulgação dos canais de denúncia e acolhimento às vítimas.

Com a frase “O silêncio mata! Denuncie a violência doméstica”, as faturas distribuídas pela companhia agora também funcionam como instrumento de orientação para a população. A expectativa é que a campanha alcance mais de 1,67 milhão de contas impressas até o dia 2 de junho, data prevista para o encerramento da iniciativa.

Segundo a Compesa, a proposta é aproveitar o alcance das faturas mensais para fortalecer a rede de proteção às mulheres e incentivar denúncias de casos de violência de gênero. A empresa afirma que a ação integra medidas voltadas à promoção dos direitos humanos e à conscientização social.

O presidente da companhia, Douglas Nóbrega, destacou que as contas de água se tornaram um importante meio de comunicação direta com a população pernambucana. De acordo com ele, a iniciativa ajuda a disseminar informações sobre apoio, acolhimento e denúncia para milhares de mulheres em todo o estado.

A secretária executiva de Políticas para as Mulheres de Pernambuco, Walkíria Alves, afirmou que a parceria contribui para ampliar o acesso das mulheres às informações sobre proteção e assistência. Segundo ela, muitas vítimas ainda desconhecem os canais disponíveis para buscar ajuda.

Veja também:

Além da mensagem de conscientização, as faturas também trazem os principais contatos de atendimento e denúncia:

  • 180 - Central de Atendimento à Mulher
  • 190 - Polícia Militar
  • 0800 281 8187 - Ouvidoria da Mulher de Pernambuco
  • (81) 98494-2963 - canal de apoio adicional

compesa , faturas , violência doméstica
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