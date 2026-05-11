Fase de transição da concessão da Compesa no Sertão deve terminar em setembro

Ao todo, 80% do investimento previsto em contrato para a concessão parcial da Compesa no Sertão deve ser feito nos primeiros oito anos

A previsão é de que R$ 2,8 bilhões, do total de R$ 3,4 bilhões em investimentos da VITA Sertão, sejam concentrados nos primeiros oitos anos de serviços (Foto: Divulgação/Compesa)

A concessionária vencedora do leilão da Compesa para a microrregião do Sertão deve começar a operar plenamente no final de setembro. A empresa Vita Sertão já está em fase de transição para iniciar os serviços de distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto e gestão comercial e, segundo o CEO da empresa, Eduardo Dantas, esse período deve terminar em 28 de setembro. Os serviços devem beneficiar mais de 815 mil pessoas ao longo dos 35 anos de concessão.

Dantas detalha como está sendo realizado o trabalho da concessionária durante os 180 dias de operação assistida, que começou no dia 2 de abril, com a assinatura do contrato de concessão. “Durante esse período, a Vita Sertão está fazendo todo o levantamento de dados, de rede e de cadastro de informações, além do mapeamento do dia a dia da operação. Há um tempo necessário também para a estruturação e contratação das equipes”, explica. Segundo ele, a estimativa é de que cerca de 500 pessoas sejam contratadas para trabalhar nos serviços da concessionária.

Ainda segundo o representante da Vita Sertão, os primeiros meses de transição também serão dedicados a análises sobre as possíveis ações para melhorar a segurança operacional dos processos.

A Vita Sertão ficará responsável por atender 24 municípios (Afrânio, Araripina, Bodocó, Cabrobó, Cedro, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi, Lagoa Grande, Moreilândia, Orocó,Ouricuri, Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, São José do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Trindade e Verdejante) que fazem parte da microrregião do Sertão.

A previsão é de que R$ 2,8 bilhões, do total de R$ 3,4 bilhões que serão investidos durante o período, sejam concentrados nos primeiros oitos anos de serviços. A iniciativa tem como objetivo cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento até o final de 2034. A concessão será fiscalizada pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe).

No modelo de concessão parcial, a Compesa continuará responsável pela captação, tratamento da água e entrega da água tratada à Vita Sertão nos pontos de entrega previstos no contrato. Enquanto a concessionária fica responsável pela distribuição da água, gestão comercial e todo o sistema de esgotamento sanitário.

Obras previstas

Dantas explica ainda que a concessionária está trabalhando, junto com o governo do estado, para identificar obras necessárias para a operação. Segundo ele, está previsto em contrato a implantação de duas adutoras, a adutora Petrolina, Afrânio e Dormentes e a adutora do Oeste.

