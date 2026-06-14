Vestibular da Unicap debate uso de canetas emagrecedoras na prova de Medicina

Enquanto os candidatos de Medicina escreveram sobre canetas emagrecedoras, os demais cursos abordaram a violência contra a mulher no Brasil

Candidatos ao curso de Medicina escreveram sobre canetas emagrecedoras (Foto: Alex Costa/Unicap)

O uso das chamadas canetas emagrecedoras foi o tema da redação aplicada aos candidatos ao curso de Medicina no Vestibular 2026.2 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), realizado neste domingo (14). A proposta convidou os feras a discutir se o avanço desses medicamentos representa um triunfo da medicina no combate à obesidade ou se reforça uma crescente obsessão estética pelo corpo magro.

Com base em textos de apoio que abordavam aspectos médicos, sociais e éticos do tema, os candidatos precisaram elaborar uma dissertação argumentativa sobre questões como os riscos da automedicação, a influência das redes sociais e os desafios do enfrentamento da obesidade.

Já os candidatos dos demais cursos refletiram sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil, mesmo diante dos avanços na legislação e dos mecanismos de proteção às vítimas.

A Unicap ofereceu 665 vagas para os cursos presenciais de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Medicina e Psicologia. Além das provas, a universidade promoveu atividades para familiares e acompanhantes dos candidatos, incluindo serviços de saúde, escuta psicológica e ações de acolhimento no campus.

Para os cursos presenciais, com exceção de Medicina, os candidatos puderam optar entre realizar a prova da instituição ou utilizar as notas do Enem das edições de 2016 a 2025. Já para Medicina, a seleção ocorreu exclusivamente por meio de provas presenciais.