Pernambuco anuncia pacote de obras de segurança, patrimônio histórico e educação

O pacote de aproximadamente R$ 200 milhões contempla restauração dos prédios do Diario de Pernambuco e da Fábrica Tacaruna, a modernização do Hospital da PM, a construção do novo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e a implantação de duas novas creches estaduais

Governadora Raquel Lyra assinou ordem de serviço para obras em diversas áreas (CADU SILVA/DP)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (26), um pacote de aproximadamente R$ 200 milhões em investimentos para obras estruturadoras no Recife. As ações contemplam restauração de prédios históricos, reforço na segurança pública, construção de creches e requalificação de equipamentos urbanos em diferentes áreas da capital pernambucana.

Entre as principais intervenções apresentadas pelo governo do estado, estão as obras de restauro da antiga sede do Diario de Pernambuco, a recuperação da Fábrica Tacaruna, a modernização do Hospital da Polícia Militar, a construção do novo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e a implantação de duas novas creches estaduais.

O prédio histórico do Diario de Pernambuco receberá investimento de R$ 32 milhões e passará a abrigar a Secretaria Estadual de Cultura, além de espaços voltados para preservação da memória da imprensa pernambucana.

“A gente vai poder contar a história do Diario de Pernambuco, que representa a democracia e a história do nosso estado, mas também dar vida e uso a esse prédio localizado no coração da cidade”, afirmou a secretária estadual de Cultura.

Outro destaque do pacote é a recuperação da Fábrica Tacaruna, que receberá investimento de R$ 87,8 milhões. O espaço será transformado em um centro de formação voltado para novas tecnologias e qualificação de profissionais da educação, além de contar com auditório e escola técnica.

Durante o discurso, Raquel Lyra relembrou que o equipamento permaneceu abandonado por anos e teve parte da estrutura saqueada ao longo do tempo.

“Ficou apenas a casca. Levaram tudo. Agora estamos resgatando esse patrimônio histórico com um olhar voltado para o futuro”, declarou.

Segurança pública

O Governo do Estado autorizou a abertura da licitação para modernização do Hospital da Polícia Militar, com investimento de R$ 30,3 milhões. A unidade atende policiais militares, bombeiros e familiares.

Também foram autorizadas as obras do novo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), no Bairro do Recife, ao custo de R$ 8,7 milhões, além da requalificação do Complexo São José, onde funciona o 16º Batalhão da Polícia Militar, com investimento de R$ 14,9 milhões.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, as intervenções fazem parte do processo de fortalecimento das forças de segurança no estado.

“Nós vivemos hoje o melhor momento da segurança pública, tanto nos números quanto nos investimentos. Essas obras garantem melhores condições para policiais, bombeiros e para a população”, afirmou.

O pacote também contempla a implantação de uma nova sede para a Defesa Civil de Pernambuco. O equipamento contará com centro moderno de monitoramento e gerenciamento de riscos e desastres.

De acordo com o secretário executivo de Defesa Civil, Clóvis Ramalho, a nova estrutura chega em um momento importante diante do aumento de eventos climáticos extremos no estado.

“Será um espaço moderno, preparado para absorver as demandas relacionadas à gestão de riscos e desastres”, explicou.

Educação

O governo autorizou também as obras de dois novos Centros de Educação Infantil, um no Ibura e outro no Cordeiro. As unidades receberão investimentos de R$ 6,4 milhões e R$ 6,7 milhões, respectivamente.

Além disso, foi aberta a licitação para requalificação do Parque de Exposições do Cordeiro, com aporte de R$ 8,5 milhões. O espaço ganhará áreas de convivência, pista de caminhada, quadras poliesportivas e equipamentos de lazer abertos à população.

Segundo a governadora, as obras terão prazos variados, entre quatro e 18 meses, dependendo da complexidade de cada intervenção. Ela afirmou ainda que os recursos já estão garantidos e que os contratos preveem trabalho em turno estendido para acelerar as entregas.

Durante o evento, Raquel Lyra associou os investimentos ao processo de revitalização do centro do Recife e à valorização do patrimônio histórico pernambucano.

“O encontro do passado com o futuro fala muito sobre Pernambuco. Estamos resgatando equipamentos históricos e transformando esses espaços em instrumentos de desenvolvimento, cultura, educação e segurança para a população”, declarou.

