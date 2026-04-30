Pernambuco anuncia processo seletivo com 76 vagas para Secretaria de Educação

As 76 vagas são direcionadas para a função de Profissional de Apoio Escolar, da Secretaria de Educação de Pernambuco, com carga horária semanal de 40 horas e salários de R$ 2.008,12

Secretaria de Educação fica no Recife (Foto: Ademar Filho)

Em portaria conjunta das secretarias de Administração e de Educação, o Governo de Pernambuco anunciou, no Diário Oficial desta quinta-feira (30), a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) a fim de contratar 76 profissionais.

As vagas a serem preenchidas são destinadas para a Secretaria Estadual de Educação (SEE), com contratação temporária de duração de 12 meses, podendo ser renovada pelo mesmo período.

Inscrição

No site do Instituto OACP, o candidato poderá fazer a sua inscrição.

As 76 vagas são direcionadas para a função de Profissional de Apoio Escolar, com carga horária semanal de 40 horas e salários de R$ 2.008,12.

O edital de abertura e todas as etapas deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no site da Secretaria de Administração, bem como no site do Instituto AOCP.