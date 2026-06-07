Grande Recife: seleção simplificada com 30 vagas na educação encerra inscrições nesta segunda (8)

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet. As oportunidades contemplam candidatos com formação de níveis médio e superior.

Tentativa de fraude em concurso dos Correios provocou condenação de candidata (Divulgação)

As inscrições para a seleção pública simplificada da Prefeitura de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), terminam nesta segunda-feira (8). O processo seletivo oferece 30 vagas temporárias para profissionais das áreas de educação e inclusão que atuarão na rede municipal de ensino.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet. As oportunidades contemplam candidatos com formação de níveis médio e superior.

Do total de vagas, oito são destinadas ao cargo de intérprete de Libras. As demais oportunidades são para professor formador de Artes, professor formador de Matemática, professor formador de Educação Física, professor de Artes e professor de Educação Física.

A taxa de inscrição é de R$ 57 para todas as funções. A remuneração varia de acordo com o cargo. Os intérpretes de Libras terão salário de R$ 1.621. Já os professores formadores receberão R$ 17,48 por hora-aula, e os professores terão remuneração de R$ 14,92 por hora-aula.

A seleção será realizada por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. O edital também prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições podem ser feitas através do site www.institutodarwin.org.

Segundo as regras do processo seletivo, os candidatos devem ter pelo menos 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, além de comprovar a formação exigida para a função escolhida.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

