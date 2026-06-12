Lixo espalhado pelas ruas e até porcos soltos: moradores cobram providências em Paulista, Grande Recife

A reportagem do Diario de Pernambuco constatou o acúmulo de bastante lixo, com a presença de porcos, pelas ruas dos bairros do Janga e Maranguape I, em Paulista, no Grande Recife

Lixo acumulado em ruas de Paulista (RAFAEL VIEIRA/DP)

O grande volume de lixo, com presença de porcos e de outros animais, vem sendo motivo reclamações de moradores do Janga e Maranguape I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A reportagem do Diario de Pernambuco passou pelos bairros durante esta semana e confirmou o problema nas ruas. “Isso se tornou algo recorrente aqui no Conjunto Beira Mar [no bairro do Janga]”, reclamou um morador, que preferiu não se identificar.

Ele reside próximo à Escola Estadual Prof°José Brasileiro Vila Nova. “Todo esse lixo acumulado pelas ruas faz com que até porcos apareçam e saiam espalhando o lixo pelas ruas. Os porcos pioram uma situação que estava ruim”, reforçou.

Indignado, o morador teme pela saúde de quem precisa circular pelo local. “Sem contar com todo esse lixo acumulado ao lado da escola, onde os estudantes precisam passar por esses locais, dividindo o espaço com porcos, lixo e até água contaminada em dias de chuva”.

Ninguém do bairro, segundo ele, sabe quem são os donos desses animais. O morador conta que chegou até a encontrar um porco morto em meio ao lixo, causando muito odor para as vizinhança.

Outro problema na questão do lixo é o entupimento de canaletas, algo que provoca alagamentos nas ruas em dias de chuva.

“Faz anos que moro no conjunto Beira Mar e sempre que chove alaga por conta do lixo. Os entulhos escorrem para as canaletas e bueiros, algo que entope a passagem da água, deixando um transtorno e uma imundice na rua”, destacou.

Mais lixo

O problema não é apenas nas proximidades da Escola Estadual Prof°José Brasileiro Vila Nova. Outras ruas do bairro do Janga, como a Rua Cachoeirinha, também sofre com o acúmulo de lixo. Neste caso, em um terreno baldio, que recebe a visita de diversos animais, como relatam moradores.

“Nos arredores da rua onde moro tem alguns terrenos baldios que ficam com muito lixo acumulado, que não é recolhido na coleta. O terreno tem muito mato alto e todo tipo de lixo: metralha, saco de lixo, móveis velhos, entre outros”, conta a designer Eduarda Alves, de 21 anos

“Às vezes, aparecem até cavalos e bois no terreno”.

Segundo ela, o problema é compartilhado por comunidades de Maranguape I, Estrada do Engenho Maranguape, entre outros locais.

Fatores para o acúmulo de lixo

“A coleta do lixo passa na minha rua três vezes por semana, mas não tem um horário fixo de coleta, fazendo com que o caminhão passe antes de todo mundo colocar o lixo do lado de fora”, explica Eduarda.

Ela lembra, no entanto, que em parte o problema do acúmulo de lixo passa pelos próprios moradores. “Com relação ao terreno baldio, acho que é a falta de consciência das pessoas, pois nunca vi esses terrenos sem lixo”, completa.

“Ter apenas uma lixeira no bairro não é o suficiente para o quantitativo de lixo que é produzido. Deveria ter mais lixeiras no bairro. Além disso, as próprias pessoas não têm consciência na hora de descartar”, finalizou um outro morador que também não quis ser identificado.

O que diz a Prefeitura de Paulista

A Prefeitura de Paulista informou que uma equipe irá percorrer os bairros para verificar a situação das localidades.

