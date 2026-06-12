Recife envia ao estado lista com 9.037 famílias aptas a receber auxílio para perdas na chuva

Segundo a prefeitura, lista foi elaborada a partir de um grande esforço concentrado, realizado pelas equipes municipais nas áreas alagáveis desde o dia 2 de junho. a escolha final dos beneficiados será feita pela gestão estadual, a quem também caberá o repasse do recurso

Resgate de vítimas de deslizamento em Dois Unidos (Reprodução/redes sociais)

A Prefeitura do Recife informou que enviou ao governo de Pernambuco uma listagem com 9.037 famílias residentes na cidade aptas a receber o Auxílio Pernambuco. A relação foi encaminhada na noite de quinta (11).

Esse benefício estadual é direcionado às famílias de baixa renda que sofreram perdas materiais em decorrência das chuvas do início de maio.

A lista foi elaborada a partir de um grande esforço concentrado, realizado pelas equipes municipais nas áreas alagáveis desde o dia 2 de junho. A força tarefa foi formada por cerca de 150 servidores de 12 secretarias e órgãos da Prefeitura.

Segundo a administração municipal, a escolha final dos beneficiados será feita pela gestão estadual, a quem também caberá o repasse do recurso.

O auxílio deve beneficiar 3,5 mil famílias, em 27 municípios, com pagamento único de R$ 2,5 mil. As equipes do Município percorreram 76 polígonos, com 845 ruas, nas áreas alagáveis da cidade. Nos morros, a lista com os imóveis classificados como Risco Muito Alto (R4) já estava pronta, a partir das vistorias realizadas.

Durante as visitas, os técnicos municipais identificaram as pessoas que sofreram perdas com as chuvas e comprovaram os danos. Também foram feitas a emissão de relatório detalhando os danos, a verificação da situação de cada um no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e o encaminhamento da listagem à Secretaria Estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas.

O decreto estadual que definiu os critérios de inclusão no auxílio foi publicado no dia 28 de maio. Imediatamente depois, a Prefeitura estruturou a operação para preparar a listagem dos recifenses aptos a receber o benefício.

Quem pode receber

Para receber o auxílio, de acordo com o decreto estadual do Governo de Pernambuco, a família deve cumprir simultaneamente todos os seguintes critérios. São eles:

Ter laudo oficial da Defesa Civil comprovando perda total/parcial do imóvel ou de bens essenciais; renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo

Ter inscrição ativa e atualizada no CadÚnico

Residir em município com Situação de Emergência decretada e reconhecida pelo Estado.

Os critérios do Auxílio englobam imóveis totalmente destruídos; imóveis parcialmente destruídos; utensílios eletro-eletroeletrônicos essenciais danificados; e móveis essenciais danificados.