Ministério da Saúde libera R$ 47,4 milhões para obras e equipamentos do SUS em Pernambuco

Mais da metade do valor será utilizado em dez obras previstas no Novo PAC Saúde

Ministério da Saúde envia R$ 47,4 milhões para SUS em Pernambuco (Foto: Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (12) a liberação de R$ 47,4 milhões para investimentos na rede pública de saúde em Pernambuco. Os recursos serão destinados à construção de novas unidades de saúde, aquisição de equipamentos hospitalares e ressarcimento de obras concluídas por municípios do estado.

Do total, R$ 27,3 milhões serão aplicados no início de dez obras previstas no Novo PAC Saúde. Os investimentos incluem a construção de oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos municípios de Camaragibe, Escada, Frei Miguelinho, Pedra, São Caetano, Timbaúba, Vitória de Santo Antão e Recife, além de um Centro Especializado em Reabilitação (CER), em Garanhuns, e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em João Alfredo.

Segundo o Ministério da Saúde, Pernambuco passa a contar com 203 obras da área da saúde que já receberam ordem de serviço desde o lançamento do Novo PAC. Uma Unidade Básica de Saúde foi inaugurada nesta sexta-feira em Abreu e Lima.

O estado também receberá dez conjuntos de equipamentos voltados à realização de procedimentos especializados. Serão sete kits para cirurgias gerais destinados aos municípios de Afogados da Ingazeira, Moreno, Olinda, Petrolina e Recife, além de três conjuntos para cirurgias oftalmológicas em Garanhuns, Petrolina e Salgueiro. O investimento previsto é de R$ 15,3 milhões.

Além disso, Recife será contemplado com um tomógrafo, equipamento avaliado em R$ 2,1 milhões.

Outra parte dos recursos será destinada ao ressarcimento de despesas realizadas por municípios que concluíram obras no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde. Pernambuco terá 11 empreendimentos contemplados, localizados nos municípios de Calçado, Feira Nova, Ouricuri, Palmares, Sertânia, Canhotinho, Cumaru, Limoeiro e Terezinha. As obras incluem Unidades Básicas de Saúde e Academias da Saúde que já estão em funcionamento.

Em todo o país, o Ministério da Saúde informou a liberação de R$ 577,2 milhões para obras e ações de infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos serão destinados a 393 empreendimentos, entre novas construções e ressarcimento de obras concluídas.