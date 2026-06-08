Profissionais de saúde de Pernambuco podem ter sido imunizados com vacina suspensa

Pouco mais de 500 mil doses de vacina contra a dengue do Instituto Butantan foram aplicadas e público-alvo eram trabalhadores da saúde. Ministério suspendeu aplicação após três casos graves

Ministério da Saúde suspende imunização contra a dengue, fabricada pelo Instittuto Butantan (Reprodução/Instituto Butantan)

Até o dia 30 de maio, foram aplicadas no país pouco mais de 500 mil doses da vacina contra a dengue do Instituto Butantan, que foi suspensa temporariamente. O imunizante foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro deste ano e, em fevereiro, os profissionais de saúde da atenção primária passaram a ser imunizados.

Em Pernambuco, apenas esses profissionais podem ter recebido doses da vacina, porém, a confirmação se houve pessoas imunizadas no estado ainda não foi realizada pela Secretaria de Saúde estadual. A previsão do Ministério da Saúde era imunizar 1,2 milhão de trabalhadores da linha de frente, de unidades básicas de saúde, no país.

A vacina foi suspensa após serem registradas 42 reações entre as 500 mil pessoas que receberam a vacina. Nesse universo, três pessoas tiveram reações graves (dessas três duas morreram), todas dentro do grupo de profissionais da saúde. Nestes três casos, os pacientes registraram sintomas de dengue grave num espaço de até três semanas depois da vacina.

Em um dos dois óbitos, uma mulher de 48 anos teve comprometimento neurológico após manifestar os sintomas 19 dias após a vacinação. Na outra situação, um homem de 58 anos teve quadro febril cinco dias após tomar a vacina, com rápida evolução para sintomas de dengue grave, com choque refratário.

O Ministério da Saúde disse que ainda não pode confirmar se os casos graves são consequência do uso da vacina. A pasta recomendou que as unidades que aplicaram a vacina nas últimas três semanas façam um acompanhamento de pessoas vacinadas para identificar se houve reações nesse grupo.



* Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo