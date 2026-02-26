Lançado aplicativo que ajuda profissionais de saúde no acompanhamento de pacientes com hanseníase

Aplicativo transforma o processo analógico em um modelo digital compatível com o sistema de saúde existente para facilitar o trabalho dos profissionais do SUS no tratamento à hanseníase

Pesquisadores da Universidade de Pernambuco (UPE), do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Fundação NHR Brasil apresentaram um aplicativo que substitui as fichas de papel utilizadas desde 1977 para o diagnóstico e acompanhamento de lesões e incapacidades em pacientes com hanseníase.

O lançamento da Avaliação Neurológica Simplificada digital (ANSd) ocorreu no Hospital Otávio de Freitas (HOF), em Recife, centro de referência para o tratamento da doença que é endêmica no estado.

Segundo o Governo de Pernambuco, a ferramenta transforma o processo analógico em um modelo digital compatível com o sistema de saúde existente para facilitar o trabalho dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

O software é o resultado do projeto hansen.ai e conta com fomento do Ministério da Saúde, por meio do Decit/SCTIE, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“A ANSd vai permitir o acesso completo aos dados dos pacientes atendidos pelo HOF em formato digital, imediatamente no momento da coleta”, explicou Patricia Takako Endo, docente da UPE e coordenadora do projeto hansen.ai.

“É uma iniciativa fantástica, que representa um avanço para o paciente e não deve ficar restrita aos hospitais de referência. Todos os municípios e estados deveriam ser contemplados”, afirmou a técnica da Coordenação Estadual de Combate à Hanseníase, Ivaneide Izidio.

Já o diretor-geral do HOF, Rômulo Aquino, ressaltou a importância do software na gestão da unidade de saúde. “Vai ajudar muito nos relatórios encaminhados à direção, assim como no acompanhamento da evolução dos pacientes”, disse.

A médica dermatologista do HOF, Sylvia Karla Xavier, reforçou a importância da inovação, já que o aplicativo não apenas uniformiza e agiliza o processo, antes realizado manualmente, como também permite comunicação mais ágil desses dados com o sistema de saúde.

“Uma solução como a ANSd facilita muito a troca de informações e a assistência ao paciente, por isso a importância da informatização desses documentos”, explicou a dermatologista.